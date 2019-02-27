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Новый резидент «Великого камня» займётся реализацией концепции «Умный город»
Новости Беларуси. В индустриальном парке «Великий камень» 28 февраля зарегистрирован новый уже 43-й резидент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Китайская компания займётся созданием центра по хранению и обработке больших объёмов данных, которые будут использоваться для реализации концепции «Умный город». Деятельность предприятия ориентирована на белорусский рынок и в первую очередь на города Минской области. Общий объём инвестиций составит 2,5 миллиона долларов.
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Новости Беларуси. В индустриальном парке «Великий камень» 28 февраля зарегистрирован новый уже 43-й резидент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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