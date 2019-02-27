ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новости экономики за 28.02.2019

28.02.2019 20:43 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Местные органы власти будут получать материальное стимулирование в зависимости от развития малого и среднего предпринимательства в их регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  28 февраля стало известно, что правительство готовит проект соответствующего нормативного правового акта.

Новости экономики за 28.02.2019

Сейчас основная масса малого бизнеса сосредоточена в Минске и областных центрах. Чтобы изменить ситуацию, нужно, в том числе повышать заинтересованность в их развитии местных органов власти.

Российские эксперты отметили качество белорусской сметаны

В правительстве сейчас работают над проектом соответствующего документа и планируют подготовить его в самое ближайшее время.

НА «ГРОДНО – АЗОТ» ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ НОВЫЙ ЦЕХ

Новости экономики за 28.02.2019

На предприятии «Гродно – Азот» 28 февраля торжественно запустили новый цех.

«Производство по новым технологиям». Новый цех по производству азотной кислоты запустили на «Гродно-Азот»

Модернизация производств сегодня ведётся и на других предприятиях нефтехимической отрасли. Новые комплексы в рамках инвестпроектов скоро появятся на «Мозырском НПЗ» и новополоцком «Нафтане».

Новый резидент «Великого камня» займётся реализацией концепции «Умный город»
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Местные органы власти будут получать материальное стимулирование в зависимости от развития малого и среднего предпринимательства в их...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российские эксперты отметили качество белорусской сметаны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика