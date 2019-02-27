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Российские эксперты отметили качество белорусской сметаны
Новости Беларуси. Россиянам порекомендовали покупать белорусскую сметану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Росконтроль провёл масштабное исследование всех брендов, присутствующих на национальном рынке, в ходе которого продукт был протестирован по 50 параметрам безопасности, среди которых содержание антибиотиков, различных бактерий, консервантов, растительных жиров и многого другого. По итогам теста рекомендацию к покупке получили только три производителя, один из которых белорусский.
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Новости Беларуси. Россиянам порекомендовали покупать белорусскую сметану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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