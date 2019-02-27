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«Что планируют в отношении повышения пенсий». О чём хотят спросить белорусы Президента?
Новости Беларуси. Более полутора тысяч вопросов Президенту уже прислали белорусы на онлайн-сервис БелТА, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Информация принимается круглосуточно, сотрудники агентства обрабатывают все вопросы, поступающие на сайт.
Так что же сегодня волнует граждан, с какими вопросами они обращаются к главе государства?
Виктория Ходосок, СТВ:
Письма с вопросами приходят в адрес агентства БелТА буквально в режиме нон-стоп. Уже более полутора тысяч посланий от белорусов и не только. Есть адресанты и с заграничной геолокацией. И все хотят спросить у Президента о чём-то своём – безусловно, важном и значимом.
Сергей Адерихо, заместитель генерального директора БелТА:
Говорить вот так, что называется не протокольно напрямую, удобный формат для всех. Глава государства подробно узнает об объективных трудностях белорусов не по докладам чиновников, белорусы же получают конкретные ответы на свои вопросы. Важна обратная связь.
В свою очередь, как подчёркивают эксперты, подобная встреча становится ещё и проверкой работы госаппарта – пробелы и упущения будут в поле зрения Президента.
Николай Щёкин, кандидат философских наук:
Тем очень много. В прошлый раз разговор длился в 7 часов. Разбирали детали локальных проблем – с ЖКХ, созданием рабочих мест, зарплатой, социальным строительством; и глобальных – вопросы демографии, внешней политики и национальной безопасности.
Вести откровенный разговор с журналистами и общественностью – в практике нашего Президента: вот так встречаться и максимально откровенно в эпоху фейков и хейтеров, говорить без прикрас правду. И уже после – сообща разумно решать наши общие трудности.
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Новости Беларуси. Более полутора тысяч вопросов Президенту уже прислали белорусы на онлайн-сервис БелТА, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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