ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Что планируют в отношении повышения пенсий». О чём хотят спросить белорусы Президента?

28.02.2019 20:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Более полутора тысяч вопросов Президенту уже прислали белорусы на онлайн-сервис БелТА, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Что планируют в отношении повышения пенсий». О чём хотят спросить белорусы Президента?

Информация принимается круглосуточно, сотрудники агентства обрабатывают все вопросы, поступающие на сайт. 

Наталья Эйсмонт: «Большой разговор» даст обратную связь с людьми при подготовке традиционного президентского Послания

Так что же сегодня волнует граждан, с какими вопросами они обращаются к главе государства?

«Что планируют в отношении повышения пенсий». О чём хотят спросить белорусы Президента?

Виктория Ходосок, СТВ:
«Большой разговор» с Президентом состоится уже во второй раз. Говорить откровенно и обстоятельно с главой государства 1 марта будут порядка 200 человек. Это журналисты, экономисты, бизнесмены, чиновники, политологи. Обсуждать наверняка будут самое разное – прошлое, настоящее и будущее. Закрытых тем нет. При этом задать свой насущный вопрос Александру Лукашенко может каждый желающий.

«Что планируют в отношении повышения пенсий». О чём хотят спросить белорусы Президента?

Письма с вопросами приходят в адрес агентства БелТА буквально в режиме нон-стоп. Уже более полутора тысяч посланий от белорусов и не только. Есть адресанты и с заграничной геолокацией. И все хотят спросить у Президента о чём-то своём – безусловно, важном и значимом.

«Что планируют в отношении повышения пенсий». О чём хотят спросить белорусы Президента?

Сергей Адерихо, заместитель генерального директора БелТА:
Наиболее интересные и актуальные мы постараемся озвучить завтра в ходе «Большого разговора». Но ни один вопрос не останется без внимания. Мы второй раз проводим акцию. И мы наблюдаем, что в геометрической прогрессии растёт количество вопросов. Это показывает, что главе государства люди доверяют, они видят человека, который может решить их как насущные проблемы, так и дать ответы на глобальные вопросы.

«Что планируют в отношении повышения пенсий». О чём хотят спросить белорусы Президента?

Говорить вот так, что называется не протокольно напрямую, удобный формат для всех. Глава государства подробно узнает об объективных трудностях белорусов не по докладам чиновников, белорусы же получают конкретные ответы на свои вопросы. Важна обратная связь.

«Что планируют в отношении повышения пенсий». О чём хотят спросить белорусы Президента?

В свою очередь, как подчёркивают эксперты, подобная встреча становится ещё и проверкой работы госаппарта – пробелы и упущения будут в поле зрения Президента.

«Что планируют в отношении повышения пенсий». О чём хотят спросить белорусы Президента?

Николай Щёкин, кандидат философских наук:
Президент делает своего рода замер политический социологический, социальный, общественный. Но замер можно сделать тогда, когда есть реальная почва. Люди должны видеть, чем живёт страна. Какие темы наиболее актуальны, должны видеть и работу главы государства. Такой большой разговор является и лакмусовой бумажкой. Это своего рода даже зачёт, не экзамен, для всей вертикали власти.

«Что планируют в отношении повышения пенсий». О чём хотят спросить белорусы Президента?

Тем очень много. В прошлый раз разговор длился в 7 часов. Разбирали детали локальных проблем – с ЖКХ, созданием рабочих мест, зарплатой, социальным строительством; и глобальных – вопросы демографии, внешней политики и национальной безопасности.

«Что планируют в отношении повышения пенсий». О чём хотят спросить белорусы Президента?

Вести откровенный разговор с журналистами и общественностью – в практике нашего Президента: вот так встречаться и максимально откровенно в эпоху фейков и хейтеров, говорить без прикрас правду. И уже после – сообща разумно решать наши общие трудности.

Подробнее – в видеоматериале
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Более полутора тысяч вопросов Президенту уже прислали белорусы на онлайн-сервис БелТА, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Правительство консолидирует доли зарубежных нефтяных трейдеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика