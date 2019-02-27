|
Весеннюю радугу наблюдали жители Молодечненского района
Новости Беларуси. Природный феномен наблюдали жители Молодечненского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В деревне Изобелино около водоема появилась радуга. Необычность в том, что, по словам специалистов, это явление летнее. Для весеннего периода – редкость, а для зимы вообще в новинку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Природный феномен наблюдали жители Молодечненского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В деревне Изобелино около водоема появилась...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)