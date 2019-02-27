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Две минские школьницы попытались в тайне уехать в Литву

28.02.2019 20:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Побег по-взрослому. Двух пропавших школьниц отыскали невредимыми в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Две минские школьницы попытались в тайне уехать в Литву

Сообщение об исчезновении поступило в милицию ночью 27 февраля. Взволнованные родители рассказали, что не могли связаться с детьми более 4 часов.

Две минские школьницы попытались в тайне уехать в Литву

Оказалось, девочек отвели на танцы, но после занятий они не вышли к назначенному времени.

Две минские школьницы попытались в тайне уехать в Литву

Лилиана Жиленкова, официальный представитель Партизанского РУВД:
В ходе проверочных мероприятий сотрудниками милиции было установлено, что девочки действительно ушли с танцев раньше. Школьницы направлялись в сторону вокзала.

В результате оперативных мероприятий девочки были обнаружены на станции метро «Грушевка» и переданы около 3 часов ночи родителям.

Две минские школьницы попытались в тайне уехать в Литву

По словам школьниц, они планировали поехать в Литву к родственникам одной из девочек. Сотрудники милиции провели беседу с семьями и напомнили об ответственности родителей за своих детей.
 
 
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Новости Беларуси. Побег по-взрослому. Двух пропавших школьниц отыскали невредимыми в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сообщение об...
 
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