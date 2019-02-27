|
Минское «Динамо» и сборная экстралиги проводят второй матч серии. Об атмосфере на «Чижовка-Арене» – репортаж СТВ
Новости Беларуси. Хоккеисты минского «Динамо» в этом сезоне болельщиков не порадовали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более того, накануне проиграли сборной клубов Беларуси.
Напомним: 26 февраля в «Минск-Арене» состоялся, без преувеличения,
Противостояние представителя КХЛ и лучших игроков чемпионата Беларуси проводится в нашей стране впервые. Поэтому матч имел достаточно широкий резонанс.
И вот 28 февраля уже «Чижовка» принимает вторую игру хоккейной суперсерии. Минское «Динамо» вновь играет со сборной клубов экстралиги.
Матч только начался, на трибунах присутствует и глава государства. За кого болеют зрители, пришедшие на «Чижовка-Арену», а также об атмосфере рассказывает наш корреспондент Евгений Поболовец.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» и сборная экстралиги проводят второй матч серии. Об атмосфере на «Чижовка-Арене» – репортаж СТВ
Новости Беларуси. Хоккеисты минского «Динамо» в этом сезоне болельщиков не порадовали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более того, накануне...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)