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Минское «Динамо» и сборная экстралиги проводят второй матч серии. Об атмосфере на «Чижовка-Арене» – репортаж СТВ

28.02.2019 20:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Хоккеисты минского «Динамо» в этом сезоне болельщиков не порадовали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Более того, накануне проиграли сборной клубов Беларуси.

Минское «Динамо» и сборная экстралиги проводят второй матч серии. Об атмосфере на «Чижовка-Арене» – репортаж СТВ

Напомним: 26 февраля в «Минск-Арене» состоялся, без преувеличения, бескомпромиссный бой, который закончился проигрышем «зубров» со счётом – 2:4.

Минское «Динамо» и сборная экстралиги проводят второй матч серии. Об атмосфере на «Чижовка-Арене» – репортаж СТВ

Противостояние представителя КХЛ и лучших игроков чемпионата Беларуси проводится в нашей стране впервые. Поэтому матч имел достаточно широкий резонанс.

Минское «Динамо» и сборная экстралиги проводят второй матч серии. Об атмосфере на «Чижовка-Арене» – репортаж СТВ

И вот 28 февраля уже «Чижовка» принимает вторую игру хоккейной суперсерии. Минское «Динамо» вновь играет со сборной клубов экстралиги.

Минское «Динамо» и сборная экстралиги проводят второй матч серии. Об атмосфере на «Чижовка-Арене» – репортаж СТВ

Матч только начался, на трибунах присутствует и глава государства. За кого болеют зрители, пришедшие на «Чижовка-Арену», а также об атмосфере рассказывает наш корреспондент Евгений Поболовец.

Подробнее – в видеоматериале
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Хоккеисты минского «Динамо» в этом сезоне болельщиков не порадовали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Более того, накануне...
 
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