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В НАТО заявляют, что помогают Грузии для повышения ее обороноспособности, а не возможности для агрессии

28.02.2019 20:51 — Разное | Интерфакс  
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Глава офиса по связи НАТО в Грузии Розария Пуглиси заявляет, что деятельность Североатлантического альянса направлена на то, чтобы помочь стране повысить обороноспособность.

"То, что мы делаем в Грузии, - это повышение ее обороноспособности. Мы не повышаем возможности Грузии для агрессии. У Грузии есть право усилиться, чтобы лучше защитить свой народ на своей территории, и именно в этом мы ей помогаем", - заявила, как сообщают грузинские СМИ, Р.Пуглиси в четверг.

Глава офиса НАТО таким образом прокомментировала опасения, прозвучавшие со стороны РФ по поводу сотрудничества Грузии с НАТО.

СМИ отмечают, что данный вопрос в четверг прокомментировал и находящийся в Тбилиси с визитом командующий военно-морскими силами НАТО вице-адмирал Клайв Джонстон.

По словам вице-адмирала, НАТО является оборонной организацией и ее деятельность полностью прозрачна.

 
 
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Глава офиса по связи НАТО в Грузии Розария Пуглиси заявляет, что деятельность Североатлантического альянса направлена на то, чтобы помочь стране повысить...
 
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