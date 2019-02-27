В НАТО заявляют, что помогают Грузии для повышения ее обороноспособности, а не возможности для агрессии

Глава офиса по связи НАТО в Грузии Розария Пуглиси заявляет, что деятельность Североатлантического альянса направлена на то, чтобы помочь стране повысить обороноспособность.

"То, что мы делаем в Грузии, - это повышение ее обороноспособности. Мы не повышаем возможности Грузии для агрессии. У Грузии есть право усилиться, чтобы лучше защитить свой народ на своей территории, и именно в этом мы ей помогаем", - заявила, как сообщают грузинские СМИ, Р.Пуглиси в четверг.

Глава офиса НАТО таким образом прокомментировала опасения, прозвучавшие со стороны РФ по поводу сотрудничества Грузии с НАТО.

СМИ отмечают, что данный вопрос в четверг прокомментировал и находящийся в Тбилиси с визитом командующий военно-морскими силами НАТО вице-адмирал Клайв Джонстон.

По словам вице-адмирала, НАТО является оборонной организацией и ее деятельность полностью прозрачна.