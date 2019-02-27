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Абхазия в 2018г приняла более 1 млн туристов

28.02.2019 20:40 — Разное | Интерфакс  
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Абхазию в 2018 году посетили 1,025 млн туристов, сообщил абхазский министр по курортам и туризму Автандил Гарцкия.

"Среди них более 550 тысяч - туристы, выбравшие Абхазию как место длительного отдыха, а около 450 тысяч приехали в страну на один день на собственном транспорте или в составе экскурсионных групп", - сказал министр на заседании правительства республики.

Также он отметил, что у министерства по курортам и туризму нет данных о количестве туристов, воспользовавшихся услугами частного сектора.

По его словам, в последние годы в республике увеличилось количество объектов размещения. По данным минкурорта, "сейчас в Абхазии 426 гостиниц и пансионатов, в которых 25 тыс. 310 койко-мест".

Абхазия в 2018г приняла более 1 млн туристов
Министр рассказал о видах отдыха, которые предлагались туристам в Абхазии.

"Вместе с такими видами отдыха как пляжный, оздоровительный, экстремальный, курортно-познавательный, религиозный, в прошедшем году стали популярными гастрономические туры. Маршрут "Гостеприимная Абхазия" с угощением национальной кухней получил распространение в селах республики. Кроме того, появились такие активные виды отдыха, как дайвинг", - сказал он.

По словам А.Гарцкия, ежегодно летом ведется опрос отдыхающих. По результатам мониторинга, на протяжении последних лет Абхазию посещают как семейные пары и молодые люди до 30 лет, так и зрелые люди.

"Средний возраст туриста 35-40 лет. Предпочтительный срок пребывания - от 6 до 8 дней. Около 1/3 туристов отдыхают с детьми. Основные поставщики туристов - Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Ставропольский край, Краснодарский край", - рассказал министр по курортам и туризму.

По его мнению, в республике необходимо развитие санаторно-лечебных объектов с "восстановительным отдыхом". "Это один из самых доходных и круглогодичных туров, которые дают в 5 раз больше дохода, чем пляжный отдых", - считает А.Гарцкия.

Ранее А.Гарцкия сообщал, что в 2017 году Абхазию посетило более 800 тысяч туристов.

 
 
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Абхазию в 2018 году посетили 1,025 млн туристов, сообщил абхазский министр по курортам и туризму Автандил Гарцкия. "Среди них более 550 тысяч - туристы, выбравшие Абхазию...
 
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