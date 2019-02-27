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Лукашенко назначил четырех новых судей Конституционного суда, одного освободил от должности

28.02.2019 20:31 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 96 "О назначении и освобождении судей", сообщили в пресс-службе главы государства.

Судьями Конституционного Суда Республики Беларусь назначены Алла Бодак, Лилия Козырева, Петр Миклашевич и Ольга Сергеева.

Валентина Подгруша освобождена от должности судьи Конституционного Суда в связи с выходом в отставку с последующим уведомлением о ее освобождении Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 96 "О назначении и освобождении судей", сообщили в пресс-службе главы государства. Судьями Конституционного...
 
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