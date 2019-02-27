Эксперт: Белорусские мужчины очень стараются сделать свою жизнь короче

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Белорусские мужчины умирают раньше, чем женщины

По данным работы «Формула активного долголетия. Проблематика высокой мужской смертности в Беларуси» Людмилы Жилевич

Главные причины высокой смертности мужчин

По данным работы «Формула активного долголетия. Проблематика высокой мужской смертности в Беларуси» Людмилы Жилевич

Как мужчинам уменьшить риск ранней смерти?

До 60 лет в стране доживает 76% мужчин, и только четверть отмечает свое 80-летие. Сейчас в Беларуси в три раза меньше мужчин старше 65 лет, чем женщин, перешагнувших этот порог.Ожидаемая продолжительность жизни, в том числе здоровой, у мужчин на 10 лет меньше, чем у женщин.— рассказала руководитель Республиканского геронтологического центра, главный внештатный геронтолог Министерства здравоохраненияво время семинара инициативы «Самое время».По данным работы «Формула активного долголетия. Проблематика высокой мужской смертности в Беларуси» Людмилы ЖилевичМужчина, рискующий не дожить до 60 лет, ведет малоподвижный образ жизни, курит, употребляет алкоголь, имеет лишний вес, «прыгающий» сахар и, как правило, одинок. И чаще всего к заболеваниям, уменьшающим шансы дожить до старости, мужчин приводит их образ жизни.рассказывает Людмила Жилевич.А чтобы сохранить здоровье, не надо никаких капиталовложений, достаточно просто отказаться от определенных продуктов и снизить факторы риска.14% белорусских мужчин умирают от отравления алкоголем.Не все употребляют алкогольные напитки сомнительного качества или пьют их в огромных объемах. Но и просто регулярные попытки расслабиться с помощью пива или водки сказываются на здоровье. Нередкое их последствие − нарушение репродуктивной функции. У страдающих алкоголизмом часто развиваются атрофия яичек и бесплодие.Содержащиеся в пиве фитоэстрогены (аналоги женских половых гормонов) могут приводить к феминизации мужчин. Именно поэтому мужчины, пристрастные к этому напитку, становятся полней и их фигуры приобретают очертания женских.По разным причинам к докторам мужчины обращаются только в крайних случаях. В первую очередь, потому, что с детства их приучали не жаловаться и не просить помощи. В итоге многие так и не научились признавать недомогания и слабости и тем более рассказывать об этом окружающим, будь это врач или близкие.признает Людмила Жилевич.Проблема здоровья табуирована у мужской части населения, признает эксперт. Из-за этого к врачам мужчины попадают уже на сложных этапах заболевания. К примеру, после 50 лет каждый второй мужчина страдает аденомой предстательной железы. Но нередко заболевшие тянут с обращением за медицинской помощью.— отмечает медик.Чтобы дольше сохранить хорошее здоровье, Людмила Жилевич советует мужчинам, как минимум, меньше есть животных жиров, жирных блюд и кондитерских изделий, ограничить в рационе картофель, бобовые, орехи, соль, по возможности отказаться от кофе и шоколада. Проходить профилактические осмотры в поликлинике и обращаться к медикам при признаках каких-либо заболеваний. Всем мужчинам старше 40 лет — раз в год сдавать анализ крови на простатический специфический антиген, консультироваться у уролога.Также стоит не начинать или бросить курить, минимизировать употребление алкоголя, заняться каким-нибудь видом спорта или просто увеличить физические нагрузки.