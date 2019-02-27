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Эксперт: Белорусские мужчины очень стараются сделать свою жизнь короче

28.02.2019 20:32 — Разное | UDF  
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Белорусские мужчины умирают раньше, чем женщины

До 60 лет в стране доживает 76% мужчин, и только четверть отмечает свое 80-летие. Сейчас в Беларуси в три раза меньше мужчин старше 65 лет, чем женщин, перешагнувших этот порог.

Ожидаемая продолжительность жизни, в том числе здоровой, у мужчин на 10 лет меньше, чем у женщин.

Эксперт: Белорусские мужчины очень стараются сделать свою жизнь короче

По данным работы «Формула активного долголетия. Проблематика высокой мужской смертности в Беларуси» Людмилы Жилевич

— Критический период для мужчин – это возраст 41-60 лет. Перешагнуть через этот рубеж удается не каждому, — рассказала руководитель Республиканского геронтологического центра, главный внештатный геронтолог Министерства здравоохранения Людмила Жилевич во время семинара инициативы «Самое время».


Главные причины высокой смертности мужчин

Неправильное питание и недостаток физических нагрузок

Эксперт: Белорусские мужчины очень стараются сделать свою жизнь короче

По данным работы «Формула активного долголетия. Проблематика высокой мужской смертности в Беларуси» Людмилы Жилевич

Мужчина, рискующий не дожить до 60 лет, ведет малоподвижный образ жизни, курит, употребляет алкоголь, имеет лишний вес, «прыгающий» сахар и, как правило, одинок. И чаще всего к заболеваниям, уменьшающим шансы дожить до старости, мужчин приводит их образ жизни.

— Сегодня используется такое понятие, как метаболический синдром. Если талия мужчины оказывается шире 90 сантиметров, значит, он в группе риска. Если не сегодня, то очень скоро у него будут артериальная гипертензия, нарушение работы системы кровообращения и ишемические заболевания сердца, — рассказывает Людмила Жилевич.

А чтобы сохранить здоровье, не надо никаких капиталовложений, достаточно просто отказаться от определенных продуктов и снизить факторы риска.

Алкоголь и курение

14% белорусских мужчин умирают от отравления алкоголем.

Не все употребляют алкогольные напитки сомнительного качества или пьют их в огромных объемах. Но и просто регулярные попытки расслабиться с помощью пива или водки сказываются на здоровье. Нередкое их последствие − нарушение репродуктивной функции. У страдающих алкоголизмом часто развиваются атрофия яичек и бесплодие.

Содержащиеся в пиве фитоэстрогены (аналоги женских половых гормонов) могут приводить к феминизации мужчин. Именно поэтому мужчины, пристрастные к этому напитку, становятся полней и их фигуры приобретают очертания женских.

Эксперт: Белорусские мужчины очень стараются сделать свою жизнь короче

По данным работы «Формула активного долголетия. Проблематика высокой мужской смертности в Беларуси» Людмилы Жилевич

Невнимание к своему здоровью

По разным причинам к докторам мужчины обращаются только в крайних случаях. В первую очередь, потому, что с детства их приучали не жаловаться и не просить помощи. В итоге многие так и не научились признавать недомогания и слабости и тем более рассказывать об этом окружающим, будь это врач или близкие.

— Мужчина не склонен говорить о своих проблемах. В лучшем случае жена выпытает у него и силой заведет к врачу, − признает Людмила Жилевич.

Проблема здоровья табуирована у мужской части населения, признает эксперт. Из-за этого к врачам мужчины попадают уже на сложных этапах заболевания. К примеру, после 50 лет каждый второй мужчина страдает аденомой предстательной железы. Но нередко заболевшие тянут с обращением за медицинской помощью.

— К нам в центр часто приезжают мужчины, которых мы уже никак не можем взять на малоинвазивные методики лечения аденомы предстательной железы. Все потому, что многие из них до последнего игнорируют очевидные признаки заболевания, — отмечает медик.


Как мужчинам уменьшить риск ранней смерти?

Чтобы дольше сохранить хорошее здоровье, Людмила Жилевич советует мужчинам, как минимум, меньше есть животных жиров, жирных блюд и кондитерских изделий, ограничить в рационе картофель, бобовые, орехи, соль, по возможности отказаться от кофе и шоколада. Проходить профилактические осмотры в поликлинике и обращаться к медикам при признаках каких-либо заболеваний. Всем мужчинам старше 40 лет — раз в год сдавать анализ крови на простатический специфический антиген, консультироваться у уролога.

Также стоит не начинать или бросить курить, минимизировать употребление алкоголя, заняться каким-нибудь видом спорта или просто увеличить физические нагрузки.

 
 
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