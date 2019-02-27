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Об этом заявил председатель концерна "Белнефтехим", передаетНапомним, что в прошлом году "Белнефтехим" повышал цены на бензин на 1 копейку больше 20 раз.В этом году в начале года стоимость бензина и дизельного топлива снизилась. Однако в конце февраля цены на АЗС снова выросли. Рыбаков объяснил это ростом цен на нефть.пояснил Рыбаков.Председатель "Белнефтехима" говорит, что за 2018 год цена нефти для НПЗ в долларовом эквиваленте увеличилась на 13%, а цены на нефтепродукты выросли на 9%.