В Сирии обнаружили десятки тел убитых террористами женщин



Бойцы ИГИЛ в Сирии. Фото: Reuters

При зачистке района Эль-Багуз на востоке Сирии курдские бойцы обнаружили захоронение нескольких десятков тел женщин-рабынь, убитых террористами "Исламского государства". Об этом в четверг, 28 февраля, сообщило агентствоПо словам командира формирований "Силы демократической Сирии" (СДС) Аднана Африн, большинство жертв принадлежит общине езидов – курдскоязычному этнорелигиозному меньшинству. Известно, что женщины были захвачены в плен в 2014 году во время нападения банд ИГ на курдский район Синджар на северо-западе Ирака.23 февраля издание Daily Mail сообщило, что британские военнослужащие, входящие в состав западной коалиции и оказывающие поддержку СДС, обнаружили останки тел 50 женщин-езидок в одной из траншей в Эль-Багузе.