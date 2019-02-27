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Во Дворце культуры прошло собрание трудового коллектива БГСХА – Фото

28.02.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Собрание трудового коллектива БГСХА состоялось накануне во Дворце культуры. Были подведены итоги работы за прошлый год и определены планы на 2019-й.

Прошла церемония награждения победителей смотра-конкурса факультетов, кафедр, коллективов, подразделений и служб, учебных корпусов и студенческих общежитий.

 

Во Дворце культуры прошло собрание трудового коллектива БГСХА – Фото
На собрании выступил председатель райисполкома Сергей Кулагин.

 

Во Дворце культуры прошло собрание трудового коллектива БГСХА – Фото

 

Во Дворце культуры прошло собрание трудового коллектива БГСХА – Фото

 

Во Дворце культуры прошло собрание трудового коллектива БГСХА – Фото

 

Во Дворце культуры прошло собрание трудового коллектива БГСХА – Фото

 

Во Дворце культуры прошло собрание трудового коллектива БГСХА – Фото

 

Во Дворце культуры прошло собрание трудового коллектива БГСХА – Фото

 

Во Дворце культуры прошло собрание трудового коллектива БГСХА – Фото

 

Во Дворце культуры прошло собрание трудового коллектива БГСХА – Фото

 

Во Дворце культуры прошло собрание трудового коллектива БГСХА – Фото

 

Во Дворце культуры прошло собрание трудового коллектива БГСХА – Фото

 

Во Дворце культуры прошло собрание трудового коллектива БГСХА – Фото

 

Во Дворце культуры прошло собрание трудового коллектива БГСХА – Фото

 

Во Дворце культуры прошло собрание трудового коллектива БГСХА – Фото

 

Во Дворце культуры прошло собрание трудового коллектива БГСХА – Фото

 

Во Дворце культуры прошло собрание трудового коллектива БГСХА – Фото

 

Во Дворце культуры прошло собрание трудового коллектива БГСХА – Фото

 

Во Дворце культуры прошло собрание трудового коллектива БГСХА – Фото

 

Во Дворце культуры прошло собрание трудового коллектива БГСХА – Фото

 

Во Дворце культуры прошло собрание трудового коллектива БГСХА – Фото

 

Во Дворце культуры прошло собрание трудового коллектива БГСХА – Фото

 

Фото Михаила Левцова


 
Теги: Могилев
 
 
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  Собрание трудового коллектива БГСХА состоялось накануне во Дворце культуры. Были подведены итоги работы за прошлый год и определены планы на 2019-й. Прошла...
 
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