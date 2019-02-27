«МИР» покажет «Большой разговор» с Александром Лукашенко

В пятницу, 1 марта, состоится «Большой разговор» с Александром Лукашенко.

Прямую трансляцию «Большого разговора» с Александром Лукашенко смотрите завтра на телеканалах «МИР» и «МИР 24» в 10:30 по московскому времени.

Корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич вспомнила, какие указания президент Беларуси давал два года назад во время аналогичного мероприятия. Дискуссия с журналистами и экспертами, закрытых тем нет. В прошлом году президент заявил: ему важно услышать разные мнения и позиции. Вопрос от белорусского представительства телерадиокомпании «МИР» об отношениях Беларуси и России получил массу комментариев в зале. Президент на него отвечал больше часа.

«Вы должны понимать: пока я президент, ни один камень в сторону россиянина брошен не будет. Но вы должны понимать, что в России разных сил море. Без российской нефти мы обойдемся. Нам будет трудно. Но свобода и независимость не оцениваются никакими деньгами и числами, это несопоставимо», – говорил президент Беларуси.

Лукашенко подчеркнул: он за многовекторность. Беларусь не выбирает Восток или Запад, в НАТО не стремится. Во главе стоят национальные интересы. Государство будет оставаться суверенным даже в интеграционных объединениях, таких, как ЕАЭС .

«Если нас хотят видеть в интеграционных структурах, мы должны порядочно вести себя в отношении друг друга, поддерживать друг друга и не создавать дополнительных препятствий», – отметил Лукашенко.

Много говорили в прошлый раз и об экономике. Беларусь – IT-страна и делает акцент на цифровизацию разных сфер – сельского хозяйства, промышленности, медицины, сферы услуг.

«Меня не переделаешь. Я считаю, что наша и вообще славянских народов модель государства социально ориентированная. Я не приемлю в Беларуси другой модели. Я очень тщательно наблюдаю за вариантами России и Украины и молю бога, чтобы у нас этого не произошло. Любое государство чего-то стоит, как дедушка Ленин говорил, если оно обращено к людям», – сказал Лукашенко.

Рассказал и о личном. О сыновьях, которые не собираются в президенты. О главном законе в семье – не тронь чужое. И о мечте.

«Я был бы рад, если бы у белоруса всегда была в кармане копейка, чтобы он мог удовлетворить свои собственные потребности. Что касается государства, то мое желание, чтобы моя страна, в которой я первый президент, была очень удобной, спокойной и комфортной для жизни людей», – сказал президент Беларуси.

Первый «Большой разговор» с президентом продолжался 7 часов 21 минуту и потом еще долго обсуждался в самых отдаленных уголках страны.