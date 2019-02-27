С девушками и чиновниками. Александр и Николай Лукашенко вновь пришли посмотреть хоккей

В «Чижовка-арене» 28 февраля проходит второй матч между минским «Динамо» и сборной экстралиги . Посмотреть на игру «зубров» пришли столичные чиновники, а также президент с сыном Николаем.





Компанию Александру Лукашенко, кроме, уже традиционно, красивых девушек, составили пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт и председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин.





На одной из трибун можно было увидеть главу Администрации президента Наталью Кочанову, председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака и председателя Федерации хоккея Беларуси Геннадия Савилова.





«Чижовка-Арена» принимает второй матч серии между сборной экстралиги и минским «Динамо». В первом матче , напомним, команда под руководством Михаила Захарова обыграла «зубров» со счетом 4:2. Александр и Николай Лукашенко присутствовали и на первом матче.