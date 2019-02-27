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С девушками и чиновниками. Александр и Николай Лукашенко вновь пришли посмотреть хоккей

28.02.2019 21:28 — Разное | Tut.by  
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В «Чижовка-арене» 28 февраля проходит второй матч между минским «Динамо» и сборной экстралиги. Посмотреть на игру «зубров» пришли столичные чиновники, а также президент с сыном Николаем.


Компанию Александру Лукашенко, кроме, уже традиционно, красивых девушек, составили пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт и председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин.


На одной из трибун можно было увидеть главу Администрации президента Наталью Кочанову, председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака и председателя Федерации хоккея Беларуси Геннадия Савилова.


«Чижовка-Арена» принимает второй матч серии между сборной экстралиги и минским «Динамо». В первом матче, напомним, команда под руководством Михаила Захарова обыграла «зубров» со счетом 4:2. Александр и Николай Лукашенко присутствовали и на первом матче.

 
 
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Поддержать «зубров» пришли многие столичные чиновники, а также президент с сыном Николаем.
 
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