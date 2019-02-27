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С девушками и чиновниками. Александр и Николай Лукашенко вновь пришли посмотреть хоккей
В «Чижовка-арене» 28 февраля
Компанию Александру Лукашенко, кроме, уже традиционно, красивых девушек, составили пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт и председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин.
На одной из трибун можно было увидеть главу Администрации президента Наталью Кочанову, председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака и председателя Федерации хоккея Беларуси Геннадия Савилова.
«Чижовка-Арена» принимает второй матч серии между сборной экстралиги и минским «Динамо».
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Поддержать «зубров» пришли многие столичные чиновники, а также президент с сыном Николаем.
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