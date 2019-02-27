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Ассоциируется со словом «Победа». Чем живёт один из самых больших спортивных объектов Беларуси?

28.02.2019 21:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. «Борисов-Арена» скоро отметит свое пятилетие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ассоциируется со словом «Победа». Чем живёт один из самых больших спортивных объектов Беларуси?

Один из немногих белорусских стадионов отвечает всем требованиям УЕФА и может принимать матчи международного уровня. Необычное архитектурное решение и самые современные технологии, и материалы. Комплекс уже стал главной фишкой и настоящим украшением города.

Ассоциируется со словом «Победа». Чем живёт один из самых больших спортивных объектов Беларуси?

Чем сейчас живет один из самых уникальных спортивных комплексов – подробнее в видеоматериале.
 
 
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Новости Беларуси. «Борисов-Арена» скоро отметит свое пятилетие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Один из немногих белорусских стадионов отвечает всем...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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