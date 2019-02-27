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Орша объявлена молодёжной столицей Беларуси. Какие проекты готовит город?
Новости Беларуси. Молодежной столицей Беларуси в 2019 году объявлена Орша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот статус перешел городу от Могилева. И сегодня на главной сцене Орши состоялась передача символического ключа. В ближайшем будущем город станет серьезной платформой для развития молодежных проектов и инициатив.
Несколько лет Александр Новиков искал себя за пределами малой родины, менял города и профессии. Но новая жизнь в качестве бизнесмена началась в родной Орше.
Александр Новиков, предприниматель:
Владислав Буко из промышленного Новополоцка задумался над развитием сельского хозяйства страны. Разработку школьника 27 февраля высоко оценили на республиканском конкурсе «100 идей для Беларуси».
Владислав Буко, учащийся 9 класса СШ №11 Новополоцка:
Анастасия Аласания, СТВ:
В течение года город покажет лучшие примеры социальной, экономической, политической и творческой активности подрастающего поколения.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Первый день праздника завершился концертом и танцевальным марафоном. А уже 1 марта участники из других регионов страны ближе познакомятся с достопримечательностями Орши.
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Новости Беларуси. Молодежной столицей Беларуси в 2019 году объявлена Орша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот статус перешел городу от Могилева. И...
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