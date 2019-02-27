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Покоривший небо. Военный лётчик-истребитель Владимир Чичов отмечает 95-летний юбилей

28.02.2019 21:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Ветеран Великой Отечественной Владимир Тимофеевич Чичов принимает поздравления. Боевому летчику, полковнику исполнилось 95 лет.

Покоривший небо. Военный лётчик-истребитель Владимир Чичов отмечает 95-летний юбилей

Последние годы Владимир Тимофеевич уже почти не ходит, за ним ухаживает его супруга, однако это не стало препятствием ни для съемочной группы СТВ, ни для остальных, чтобы прийти и поздравить ветерана с его личным праздником.

Покоривший небо. Военный лётчик-истребитель Владимир Чичов отмечает 95-летний юбилей

Владимир Чичов, ветеран Великой Отечественной войны:
Я знал во время войны и горечь поражений, меня сбивали в воздушном бою, и радость побед, я сбивал немцев.

Покоривший небо. Военный лётчик-истребитель Владимир Чичов отмечает 95-летний юбилей

Боевое крещение Владимир Тимофеевич принял всего за 13 месяцев до конца войны. «В бой идут одни старики» как раз о таких героях.

Покоривший небо. Военный лётчик-истребитель Владимир Чичов отмечает 95-летний юбилей

Хотя в 41-м будущему лётчику-истребителю шёл всего 18-й год, он стремился в военное и отнюдь не безоблачное небо. И оно покорилось.

Владимир Чичов:
В полку считался лётный состав – это верхушка, высшая категория, это ответственный, рискованный, ведь я каждый момент мог попасть в аварию.

Покоривший небо. Военный лётчик-истребитель Владимир Чичов отмечает 95-летний юбилей

Боевой опыт молодому лётчику передавал лично гениальный ас Александр Покрышкин. Владимир Тимофеевич участвовал в боях за освобождение Румынии, Польши и Праги. И даже покорённый Берлин увидеть довелось только с воздуха...

Покоривший небо. Военный лётчик-истребитель Владимир Чичов отмечает 95-летний юбилей

Владимир Чичов:
При взятии его с воздуха прикрывал наземные войска, чтобы их не бомбили, мы стояли где-то километров 30-40 под Берлином. Я на машине поехал посмотреть, что же там осталось. Берлин был настолько разбит, что мы заехать туда не смогли.

Покоривший небо. Военный лётчик-истребитель Владимир Чичов отмечает 95-летний юбилей

В свой 95-летний юбилей кавалер многочисленных орденов принимает многочисленные поздравления. Благодаря информации в соцсетях поздравить и поблагодарить ветерана за мирное небо звонят и совсем незнакомые молодые люди.

Покоривший небо. Военный лётчик-истребитель Владимир Чичов отмечает 95-летний юбилей

Владимир Тимофеевич с авиацией не расстался и в мирное время. За 35 лет службы летал на первых советских реактивных истребителях-перехватчиках. Военную дисциплину и в быту сохранил по сей день, а еще отменное чувство юмора.

Покоривший небо. Военный лётчик-истребитель Владимир Чичов отмечает 95-летний юбилей

Владимир Чичов:
Секрет долголетия? В молодости меньше пользоваться чужими подушками

Верная спутница и надёжная опора – необыкновенно радушная и душевная супруга. Они вместе уже 66 лет. Именно Валентина Иосифовна основала уникальную для города комнату памяти.

Покоривший небо. Военный лётчик-истребитель Владимир Чичов отмечает 95-летний юбилей

Ведь их дом по проспекту Независимости строился для семей военнослужащих. Здесь жили 130 семей военных, среди них 4 Героя Советского Союза.

Покоривший небо. Военный лётчик-истребитель Владимир Чичов отмечает 95-летний юбилей

Валентина Чичова:
В каждой квартире два ветерана были, а сейчас – нет.

Уникальный домовой музей почему-то обошел капремонт. Поддерживать порядок своими силами уже тяжело. Но Валентина Иосифовна бережно хранит собранные по крупицам воспоминания и мечтает красиво оформить пришедшую в запустение комнату.

Покоривший небо. Военный лётчик-истребитель Владимир Чичов отмечает 95-летний юбилей

Собираться по праздникам вместе в комнате памяти – давнишняя послевоенная традиция для жильцов этого дома. Обновится ли она в День Победы 2019 года…Сегодняшний именинник, последний из ветеранов «домового офицерского корпуса» на это надеется.
 
 
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Новости Беларуси. Ветеран Великой Отечественной Владимир Тимофеевич Чичов принимает поздравления. Боевому летчику, полковнику исполнилось 95 лет. Последние годы...
 
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