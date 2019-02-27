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XXX Республиканский конкурс научных биолого-экологических работ/проектов учащихся

28.02.2019 — Разное | Единство  
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Данный конкурс проводился с целью повышение интереса учащихся к предметам естественнонаучного направления, привлечения ребят к исследовательской, экспериментальной и практической деятельности.

На заключительном этапе Конкурса было представлено 104 научно-исследовательских биолого-экологических работ/проектов, выполненных учащимися учреждений образования со всех уголков Беларуси.

Юные ученые представляли свои работы в 8 секциях. Юные исследователи изучали вопросы сохранения биоразнообразия наземных и водных экосистем, давали оценку антропогенного влияния на окружающую среду, проводили лабораторные и полевые эксперименты, изучали современные агротехнологии, искали пути решения локальных и региональных экологических проблем.

В секции «Экология животных» свою научно-исследовательскую работу «Оценка качества местообитаний и состояния популяций ключевых видов птиц на ТВП «Березина - Гайна» представил обучающийся научного общества учащихся «Крылатый дозор» ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» Крюков Антон (научный руководитель Левый Семен Васильевич).

Высокое жюри в составе известных белорусских ученых, научных сотрудников научно-исследовательских институтов Национальной академии наук Беларуси, преподавателей ведущих ВУЗов отметило высокий уровень и практическую значимость представленной работы, достойное выступление и компетентность воспитанника Борисовского центра экологии и туризма. По результатам конкурса Крюков Антон награжден дипломом III степени.

Поздравляем Крюкова Антона и его научного руководителя Левого Семена Васильевича с победой в конкурсе и желаем им дальнейших успехов в научно-исследовательской деятельности!

Г.П. Земоглядчук, методист

ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма»

 
 
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