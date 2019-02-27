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40 допинг-офицеров будут обслуживать II Европейские игры

28.02.2019 22:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Все белорусские атлеты, которые выступят на II Европейских играх в Минске, пройдут тщательную проверку на допинг, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Помимо сдачи проб, спортсмены должны будут показать еще и теоретические знания по антидопинговому контролю.

40 допинг-офицеров будут обслуживать II Европейские игры

Соответствующая программа была запущена в Беларуси осенью 2018 года. II Европейские игры в Минске будет обслуживать международная команда допинг-офицеров, всего 40 специалистов (10 из них белорусы, отобранные на конкурсной основе).

40 допинг-офицеров будут обслуживать II Европейские игры

К работе будут привлечены и 200 спецволонтеров, в обязанности которых будет входить осведомление и сопровождение атлетов до места забора анализов. На эти места подано уже 600 заявок. Обработка допинг-проб на II Европейских играх будет проходить в австрийской антидопинговой лаборатории.

40 допинг-офицеров будут обслуживать II Европейские игры

Денис Мужжухин, директор Национального антидопингового агентства Республики Беларусь:
С лабораторией Австрии уже договор подписан, никаких там вопросов нет. Персонал, который будет это осуществлять, он уже подобран, обучен. Все знают язык. Мы уже на самбо отработали, знаем во сколько будет отправка, во сколько мы должны сформировать этот контейнер. Конечно, это все есть. Мы знаем во сколько будет поступать в лабораторию эти пробы.

Всего во II Европейских играх примут участие более 4 тысяч спортсменов из 50 стран. Они разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Все белорусские атлеты, которые выступят на II Европейских играх в Минске, пройдут тщательную проверку на допинг, сообщили в программе...
 
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