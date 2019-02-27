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40 допинг-офицеров будут обслуживать II Европейские игры
Новости Беларуси. Все белорусские атлеты, которые выступят на II Европейских играх в Минске, пройдут тщательную проверку на допинг, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Помимо сдачи проб, спортсмены должны будут показать еще и теоретические знания по антидопинговому контролю.
Соответствующая программа была запущена в Беларуси осенью 2018 года. II Европейские игры в Минске будет обслуживать международная команда допинг-офицеров, всего 40 специалистов (10 из них белорусы, отобранные на конкурсной основе).
К работе будут привлечены и 200 спецволонтеров, в обязанности которых будет входить осведомление и сопровождение атлетов до места забора анализов. На эти места подано уже 600 заявок. Обработка допинг-проб на II Европейских играх будет проходить в австрийской антидопинговой лаборатории.
Денис Мужжухин, директор Национального антидопингового агентства Республики Беларусь:
Всего во II Европейских играх примут участие более 4 тысяч спортсменов из 50 стран. Они разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта.
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Новости Беларуси. Все белорусские атлеты, которые выступят на II Европейских играх в Минске, пройдут тщательную проверку на допинг, сообщили в программе...
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