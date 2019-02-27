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Конечная остановка автобусов №100 и №111 в Минске переносится
Новости Беларуси. Транспортные изменения: конечная остановка автобусов №100 и 111 переносится на разворотном кольце в тупик улицы Чкалова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Изменения временные и связаны с реконструкцией тепломагистрали по улице Аэродромной. Автобус будет высаживать пассажиров у бывшего аэровокзала до конца марта.
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Новости Беларуси. Транспортные изменения: конечная остановка автобусов №100 и 111 переносится на разворотном кольце в тупик улицы Чкалова, сообщили в программе...
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