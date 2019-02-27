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Электротранспорт становится локомотивом инноваций в автопроме стран ЕАЭС

28.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности Беларусь и Россия, приступили к практической реализации плана стимулирования и развития электромобилей на 2018–2020 годы в странах Союза.

Об этом сообщила заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дина Акпанбаева в своем выступлении на 5-м международном автомобильном форуме TATARSTAN INTERNATIONAL AUTOMOTIVE FORUM (TIAF) «Перспективы и тенденции внедрения инноваций в автопроме», проходящем в Казани 26–28 февраля.

Коллеги из «Автонета» в России разработали проект поправок, касающихся электротранспорта, для своей «дорожной карты». Сейчас он проходит процесс согласования в ведомствах, а после будет утвержден правительством Российской Федерации.

В Беларуси еще в июле 2018 года был принят Указ № 273, по многим параметрам отвечающий реализации большинства пунктов плана на 2018–2020 годы.

«Мы в Комиссии разработали «дорожную карту» по выполнению нового плана. Однако для запуска рынка электротранспорта и учреждения серийных производств этой продукции на территории Союза по-прежнему требуется значительная поддержка со стороны государств», – отметила Дина Акпанбаева.

Напомним, что в плане содержатся меры, которые Комиссия предлагает распространить как на производителей, так и на потребителей электромобилей. Для производителей предусмотрены снижение ставки ввозной таможенной пошлины на ввозимые комплектующие, установление льготного налогообложения. Для покупателей экологически чистого транспорта – отмена уплаты транспортного налога и утилизационного сбора, субсидирование процентной ставки по кредитам, льготы при парковке, право проезда по спецполосам для общественного транспорта.

Вместе с тем, как отметила Дина Акпанбаева, принятие конкретных стимулирующих мер остается в компетенции национальных правительств стран Союза.



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Страны-члены ЕАЭС приступили к практической реализации плана стимулирования и развития электромобилей на 2018–2020 годы.
 
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