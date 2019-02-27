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Хоккей. Минское «Динамо» победило сборную клубов экстралиги

28.02.2019 22:37 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 28 февраля на «Чижовка-Арене» состоялся второй матч белорусского дерби между хоккейным «Динамо-Минск» и сборной клубов экстралиги чемпионата страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Хоккей. Минское «Динамо» победило сборную клубов экстралиги

В поединке на льду «Чижовка-Арены» победу одержали «зубры» со счетом – 1:2. Это матч для обеих команд, можно сказать, был решающим. Поэтому неудивительно, что встреча вызвала огромный интерес со стороны болельщиков.

Хоккей. Минское «Динамо» победило сборную клубов экстралиги

Хоккей. Минское «Динамо» победило сборную клубов экстралиги

Поболеть на трибуны пришло несколько тысяч зрителей, в том числе матч посетил и глава государства Александр Лукашенко. Благодаря этой победе «зубрам» удалось сравнять счет в серии. Напомним: прошлый поединок закончился со счетом – 2:4 в пользу сборной клубов экстралиги.

Хоккей. Минское «Динамо» победило сборную клубов экстралиги

Хоккейная серия между «Динамо-Минск» и сборной клубов чемпионата Беларуси проводится впервые. Следующий поединок пройдет на льду «Минск-Арены» состоится 2 марта, игра начнется в 18.00.

Вход, как и на предыдущие матчи, бесплатный.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 28 февраля на «Чижовка-Арене» состоялся второй матч белорусского дерби между хоккейным «Динамо-Минск» и сборной клубов экстралиги чемпионата...
 
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