ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Вплоть до пожизненного». Шуневич рассказал об инициативах МВД для наведения порядка на дорогах

28.02.2019 22:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

МВД предлагает ряд нововведений для борьбы со злостными нарушителями на дорогах. Об этом министр внутренних дел Игорь Шуневич рассказал в эфире «Беларусь 1».

— Министерство внутренних дел предлагает ввести повышенную ответственность для злостных нарушителей правил дорожного движения. К слову сказать, несколько сотен человек в стране абсолютно игнорируют эти правила и совершают 100 и более правонарушений в учетный год. Безусловно, мы понимаем, что это потенциальные убийцы, — заявил Шуневич.

Для борьбы с такими нарушителями ведомство предлагает ввести балльную систему штрафов.

Суть ее в том, что за определенные виды нарушений, кроме штрафов, будут начисляться штрафные баллы и при наборе их определенного количества нарушителей будут лишать прав на вождение авто на определенный период.

Шуневич также уточнил, что все остальные правовые нормы (конфискация авто, уголовное осуждение за повторное управление в состоянии алкогольного опьянения) также будут действовать. Министр уверен, что введение этих дополнительных норм значительно улучшит ситуацию на дорогах. В противном же случае МВД готово выступить с более жестким предложением.

— Мы будем предлагать лишение права управления транспортным средством и изъятие транспортных средств после первого задержания в состоянии алкогольного опьянения. Вплоть до пожизненного, — заявил министр.

По данным милицейской статистики, по вине пьяных водителей в 2018 году погибли 78 человек, было совершено 306 ДТП. Всего же за год было задержано 20 тысяч нетрезвых шоферов.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Министерство внутренних дел предлагает ввести повышенную ответственность для злостных нарушителей правил дорожного движения. К слову сказать, несколько сотен...
 
Новости дня
Новости разные
 
XXX Республиканский конкурс научных биолого-экологических работ/проектов учащихся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.03.2019
Полымя
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика