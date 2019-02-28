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«Вплоть до пожизненного». Шуневич рассказал об инициативах МВД для наведения порядка на дорогах
МВД предлагает ряд нововведений для борьбы со злостными нарушителями на дорогах. Об этом министр внутренних дел Игорь Шуневич рассказал в эфире
— Министерство внутренних дел предлагает ввести повышенную ответственность для злостных нарушителей правил дорожного движения. К слову сказать, несколько сотен человек в стране абсолютно игнорируют эти правила и совершают 100 и более правонарушений в учетный год. Безусловно, мы понимаем, что это потенциальные убийцы, — заявил Шуневич.
Для борьбы с такими нарушителями ведомство предлагает ввести балльную систему штрафов.
Суть ее в том, что за определенные виды нарушений, кроме штрафов, будут начисляться штрафные баллы и при наборе их определенного количества нарушителей будут лишать прав на вождение авто на определенный период.
Шуневич также уточнил, что все остальные правовые нормы (конфискация авто, уголовное осуждение за повторное управление в состоянии алкогольного опьянения) также будут действовать. Министр уверен, что введение этих дополнительных норм значительно улучшит ситуацию на дорогах. В противном же случае МВД готово выступить с более жестким предложением.
— Мы будем предлагать лишение права управления транспортным средством и изъятие транспортных средств после первого задержания в состоянии алкогольного опьянения. Вплоть до пожизненного, — заявил министр.
По данным милицейской статистики, по вине пьяных водителей в 2018 году погибли 78 человек, было совершено 306 ДТП. Всего же за год было задержано 20 тысяч нетрезвых шоферов.
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- Министерство внутренних дел предлагает ввести повышенную ответственность для злостных нарушителей правил дорожного движения. К слову сказать, несколько сотен...
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