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В Беларуси появится Государственный энергетический и газовый надзор

28.02.2019 21:51 — Разное | Партизан  
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Новое учреждение должно обеспечить независимость органов государственного энергетического и газового надзора от субъектов хозяйствования.

28 февраля Александр Лукашенко подписал указ о создании нового учреждения –
Государственного энергетического и газового надзора. Его создание объясняется необходимостью обеспечить независимость органов государственного энергетического и газового надзора от субъектов хозяйствования (энерго- и газоснабжающих организаций), сообщает пресс-служба Лукашенко.


 
Появление нового учреждения разделит функции управления производственно-хозяйственной и надзорной деятельностью энерго- и газоснабжающих организаций.

Указ призван сохранить надзор за устойчивой работой объединенной энергетической системы Беларуси, обеспечить безопасность жизни и здоровья людей, а также устойчивое функционирование энергетического и газоиспользующего оборудования, сетей энерго- и газоснабжения.

 
 
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Новое учреждение должно обеспечить независимость органов государственного энергетического и газового надзора от субъектов хозяйствования.
 
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