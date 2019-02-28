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В Беларуси появится Государственный энергетический и газовый надзор
Новое учреждение должно обеспечить независимость органов государственного энергетического и газового надзора от субъектов хозяйствования.
28 февраля Александр Лукашенко подписал указ о создании нового учреждения –
Государственного энергетического и газового надзора. Его создание объясняется необходимостью обеспечить независимость органов государственного энергетического и газового надзора от субъектов хозяйствования (энерго- и газоснабжающих организаций), сообщает
Появление нового учреждения разделит функции управления производственно-хозяйственной и надзорной деятельностью энерго- и газоснабжающих организаций.
Указ призван сохранить надзор за устойчивой работой объединенной энергетической системы Беларуси, обеспечить безопасность жизни и здоровья людей, а также устойчивое функционирование энергетического и газоиспользующего оборудования, сетей энерго- и газоснабжения.
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Новое учреждение должно обеспечить независимость органов государственного энергетического и газового надзора от субъектов хозяйствования.
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