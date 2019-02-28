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По НТВ покажут фильм по произведениям Чергинца о войне в Сирии

28.02.2019 21:40 — Разное | Партизан  
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Весной 2019 года в кинопрокат выйдет белорусско-российский фильм «Черный пес» совместного производства «Беларусьфильм» и российской компании «Нью арт синема продакшн». Он снят по сценарию, в основе которого лежат произведения председателя государственного Союза писателей Николая Чергинца.

Как пишет БелТА, режиссер картины – Александр Франскевич-Лайе, который ранее снял фильмы «В июне 1941», «Тонкий лед», «Майор Ветров», передает "Белсат".

«Черный пес» посвящен борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке.

Основное действие картины происходит в Беларуси. Большая часть интерьерных съемок прошла в Минске и Микашевичах. В фильме заняты белорусские актеры Игорь Сигов, Павел Южаков-Харланчук, Анатолий Кот, Александр Аверков и другие.

Телеверсия фильма в четырех сериях стартует 3 марта на российском телеканале НТВ.

 
Теги: Минск
 
 
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Весной 2019 года в кинопрокат выйдет белорусско-российский фильм «Черный пес» совместного производства «Беларусьфильм» и российской компании «Нью арт синема...
 
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