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По НТВ покажут фильм по произведениям Чергинца о войне в Сирии
Весной 2019 года в кинопрокат выйдет белорусско-российский фильм «Черный пес» совместного производства «Беларусьфильм» и российской компании «Нью арт синема продакшн». Он снят по сценарию, в основе которого лежат произведения председателя государственного Союза писателей Николая Чергинца.
Как пишет
«Черный пес» посвящен борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке.
Основное действие картины происходит в Беларуси. Большая часть интерьерных съемок прошла в Минске и Микашевичах. В фильме заняты белорусские актеры Игорь Сигов, Павел Южаков-Харланчук, Анатолий Кот, Александр Аверков и другие.
Телеверсия фильма в четырех сериях стартует 3 марта на российском телеканале НТВ.
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Весной 2019 года в кинопрокат выйдет белорусско-российский фильм «Черный пес» совместного производства «Беларусьфильм» и российской компании «Нью арт синема...
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