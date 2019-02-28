Лукашенко поменял состав Конституционного суда









Руководитель государства назначил судьями Конституционного суда Аллу Бодак, Лилию Козыреву, Петра Миклашевича и Ольгу Сергееву (трое последних — переназначены).





Этим же указом Валентина Подгруша освобождена от должности судьи Конституционного суда в связи с выходом в отставку. О ее отставке будет сообщено Совету Республики.