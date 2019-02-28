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Лукашенко поменял состав Конституционного суда
Александр Лукашенко своим указом №96 "О назначении и освобождении судей" изменил состав Конституционного суда, сообщает
Руководитель государства назначил судьями Конституционного суда Аллу Бодак, Лилию Козыреву, Петра Миклашевича и Ольгу Сергееву (трое последних — переназначены).
Этим же указом Валентина Подгруша освобождена от должности судьи Конституционного суда в связи с выходом в отставку. О ее отставке будет сообщено Совету Республики.
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Александр Лукашенко своим указом №96 "О назначении и освобождении судей" изменил состав Конституционного суда, сообщает БЕЛТА.
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