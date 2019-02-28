В лесу под Минском ОМОН задержал 16 человек. Снова анархисты?





Снимок носит иллюстративный характер / abc-belarus.org





"Еврорадио" . Сами задержанные связывают милицейский рейд с тем, что некоторые из компании участвуют в анархистском движении, передает





Одной из задержанных в тот вечер была Вероника (фамилия есть в редакции). Молодые люди действительно употребляли алкоголь. “Как и на любом празднике”, — говорит девушка. Через час после начала торжества ребята увидели сотрудников ОМОН.





“Буквально через минуту мы оказались все лицом в снегу, на нас было направлено оружие. Парням надели наручники, одному из них их надели крестом. Девушки лежали в снегу, на просьбу разрешить встать хотя бы на корточки было отказано, но спустя время всё-таки разрешили”, — рассказала Еврорадио девушка.





“Сотрудники ГУБОП просто так не приезжают”





По словам Вероники, сотрудники ОМОН обматерили задержанных, а милиционеры в гражданской одежде снимали молодых людей на камеру. Никаких документов ребятам не предъявили. Девушка говорит, что видеозапись вели сотрудники ГУБОПиК.





“Всех задержанных в машинах без опознавательных знаков увезли в Боровлянский РОВД, — продолжает Вероника. — На вопрос, почему нас задержали, были такие ответы: “Связались с плохой компанией”, “Распивали алкоголь в ненадлежащем месте”, “Сотрудники ГУБОП просто так не приезжают”.





На некоторых из молодых людей составили административные протоколы по статье 17.3 и 17.4 КоАП (“Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте” и “Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение”).





Один из составленных протоколов есть в распоряжении Еврорадио. Из него следует, что задержание произошло около 23:00 16 февраля. Сам протокол составлен уже за полночь, 17 февраля. Судя по его тексту, молодые люди провели в РОВД около двух часов.









Анархистов, говорит Вероника, не под протокол допрашивал сотрудник ГУБОПиК Николай. Они не пили алкоголь, поэтому вышли из РОВД без административных протоколов.





“Сотрудники ГУБОПиК уже не первый год преследуют неформальную молодёжь, футбольных фанатов и так далее. Независимо от того, придерживаются эти люди каких-либо политических взглядов или нет. В нашем случае в компании было несколько человек, которые занимают активную социальную позицию и занимаются благотворительностью, но ни к каким политическим движениям себя не относят. Праздник планировался заранее, мы созванивались по мобильному телефону. Видимо, наши телефоны прослушивались, и уже в день праздника по GPS нас вычислили в лесу”.





Повестки в суд молодые люди ещё не получили. В РОВД они провели разное время. Некоторых молодых людей отпустили раньше, но анархисты провели в отделении милиции всю ночь — они вышли оттуда около четырёх часов утра. Двух парней из компании отправили в ИВС, а после назначили штраф — 2 базовые (51 рубль).



