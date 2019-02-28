В Беларуси думают упростить регистрацию лекарств, «которые знает Европа»





TUT.BY . «Мы разработали проект указа и вводим упрощенную регистрацию лекарств, которые проверены. То есть те, которые знает Европа и к которым мы можем применить упрощенные требования. Таким образом сможем отрегулировать рынок», — сказала Малашко во время круглого стола «Общий рынок лекарственных средств. Референтное ценообразование». Как следует из проекта указа «О вопросах обращения лекарственных средств», общественное обсуждение которого продлится до 7 марта, в перечень проверенных стран вошли Австралия, США, Канада, Швейцария, Япония, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Швеция и Франция, пишет





Наталья Малашко также подчеркнула, что уже сейчас в Беларуси одна из самых простых процедур регистрации лекарств на постсоветском пространстве. Таким образом представитель Минздрава отреагировала на критику, почему в Беларуси узкий ассортимент лекарств и цены на препараты выше, чем в сопредельных странах. «Основные проблемы — длительная регистрация и процедура испытательных закупок, дорогостоящие химанализы. Плюс сам рынок очень социально ориентированный», — озвучила представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси итоги опроса производителей и поставщиков.





Глава МАРТа Владимир Колтович попытался выяснить, что надо сделать для того, чтобы белорусы «не ехали в Смоленск за лекарствами, а покупали их в Беларуси». Он высказал удивление, почему там лекарства получаются дешевле, несмотря на более сложную процедуру регистрации.





Наталья Малашко назвала номенклатуру представленных на белорусском рынке лекарств «оптимальной». Больницы не говорят, что «им нечем лечить людей». А «люди все разные, и у каждого может быть своя приверженность».









— В то время, когда у нас еще не была хорошо развита фармацевтическая промышленность, врачи и население выучили названия зарубежных лекарств. И с этим багажом мы существуем до сих пор. Поэтому должно пройти некоторое время, чтобы эти брендовые лекарства перестали у нас вызывать такое трепетное отношение, — сказала Малашко и признала, что может быть действительно в Беларуси «немного не хватает» так называемых оригинальных препаратов.





Чтобы решить задачу доступных цен и широкого ассортимента препаратов, с 1 января 2019 года в качестве эксперимента была введена обязательная регистрация предельных отпускных цен производителей на 37 международных непатентованных наименований лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Основные положения были прописаны в указе № 345 «О регистрации цен на лекарственные средства». Методика расчета предельных цен предполагает их расчет на основе референтного ценообразования, т.е. исходя из сведений о ценах производителя на лекарство в референтных (схожих по условиям обращения лекарственных средств) странах. Лекарства, предельные цены на которые не зарегистрированы, прекратили обращение в Беларуси.





Результаты января-февраля говорят, что на ряд препаратов удалось снизить цены, но стоимость некоторых лекарств осталась на прежнем уровне и даже немного подскочила. Есть определенные вопросы с поставками пяти из 16 препаратов для лечения онкологических заболеваний, которые либо сняты с производства, либо их производитель еще не зарегистрировал цены.





Министерство антимонопольного регулирования и торговли хочет опыт референтного ценообразования распространить и на другие лекарственные группы. Для этого МАРТ намерен заручиться поддержкой Федеральной антимонопольной службы России, имеющей определенные наработки в этой сфере. Вчера ведомства подписали соглашение о сотрудничестве.





— При внедрении референтного ценообразования мы большого оттока поставщиков не увидели, — сказал журналистам статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский. — Понятно, что мало кому хочется снижать цены в 2−3 раза. Но свято место пусто не бывает. Подавляющее большинство поставщиков поплакало-поплакало и осталось. Тех, кто отказался, заменили производителями дженериков. Это не вызвало системной проблемы.





Наталья Малашко отметила, что указ № 345 и опыт России в части референтного ценообразования — «это хорошо, хотя и требует доработок». А общие усилия должны быть направлены на то, чтобы «лекарства в стране были по доступным ценам». «Но этого нужно достичь не за счет искусственного снижения цен, а наоборот: дешевым лекарствам надо давать какие-то преференции. Чтобы наступил момент, что лучше ввезти [в страну] больше дешевого, чем мало дорогого», — отметила Малашко.





Удовлетворили ли ответы представителей Минздрава министра Колтовича, выяснить не удалось.

