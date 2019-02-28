ХК "Динамо-Минск" и сборная клубов экстралиги провели второй матч белорусской суперсерии в четверг вечером. В нем победу одержали динамовцы – 2:1.

В составе "Динамо" отличились Парфеевец и Лисовец, у номинальных хозяев шайбу забросил Стефанович.

Игра прошла при полных трибунах на "Чижовка-Арене". На матче присутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Первые матч между этими командами завершился победой сборной клубов – 4:2. Таким образом, победителя серии выявит третий матч между "Динамо" и сборной клубов экстралиги. Он пройдет в субботу вечером на "Минск-Арене". Начало матча – 18.00. Вход на трибуны – свободный.