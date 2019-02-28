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Минское "Динамо" сравняло счет в серии со сборной клубов экстралиги
ХК "Динамо-Минск" и сборная клубов экстралиги провели второй матч белорусской суперсерии в четверг вечером. В нем победу одержали динамовцы – 2:1.
В составе "Динамо" отличились Парфеевец и Лисовец, у номинальных хозяев шайбу забросил Стефанович.
Игра прошла при полных трибунах на "Чижовка-Арене". На матче присутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко.
Первые матч между этими командами завершился победой сборной клубов – 4:2. Таким образом, победителя серии выявит третий матч между "Динамо" и сборной клубов экстралиги. Он пройдет в субботу вечером на "Минск-Арене". Начало матча – 18.00. Вход на трибуны – свободный.
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ХК "Динамо-Минск" и сборная клубов экстралиги провели второй матч белорусской суперсерии в четверг вечером. В нем победу одержали динамовцы – 2:1. В составе "Динамо"...
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