Нетаньяху назвал планы предъявления ему обвинений охотой на ведьм в преддверии выборов

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху завил в четверг, что планы по предъявлению ему обвинений являются политически мотивированными.

"Против меня ведется охота на ведьм", - сказал он на пресс-конференции в Иерусалиме.

По словам премьера, цель обвинений - повлиять на результаты парламентских выборов, которые состоятся в апреле, и воспрепятствовать дальнейшему пребыванию у власти правых партий.

"Эти обвинения не соответствуют действительности", - добавил Б.Нетаньяху. Он убежден, что дело против него "развалится, подобно карточному домику".

"Я планирую оставаться на посту премьера еще много лет, но все зависит от вас (избирателей - ИФ). Не дайте себя запутать этой охотой на ведьм", - сказал глава правительства.

Ранее израильские СМИ сообщили, что генпрокурор страны Авихай Мандельблит намерен предъявить премьеру обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Партия "Ликуд" заявила о политическом преследовании своего лидера после серии публикаций в СМИ о том, что генпрокурор страны готовится предъявить ему обвинения по трем делам. Также в "Ликуд" считают, что нынешняя ситуация оказывает влияние на грядущие выборы в Израиле.

Обвинения касаются трех разных дел. Так, в рамках "дела 4000" Б.Нетаньяху подозревают в том, что он предоставлял поблажки держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании "Безек" Шаулю Еловичу в обмен на освещение на сайте "Безека" информации о нем в положительном ключе.

В рамках "дела 1000" Б.Нетаньяху подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен оказать, будучи премьер-министром.

В "деле 2000" Б.Нетаньяху подозревают в сговоре с владельцем газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом. Следствие полагает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере положительно окрашенные материалы.

"Вы навредили образу госслужбы и подорвали веру общества в нее", - говорится в решении А.Мандельблита, которое цитирует издание.

Партия Б.Нетаньяху "Ликуд" в четверг попросила Верховный суд Израиля заблокировать публикацию решения генпрокурора, однако получила отказ. Партия хотела, чтобы публикация была отложена до того времени, пока в Израиле 9 апреля не пройдут всеобщие выборы.