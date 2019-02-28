Орденом Матери награждены 124 жительницы Беларуси

Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 124 жительницы Брестской, Гродненской, Могилевской и Минской областей. Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 28 февраля, сообщили в пресс-службе главы государства.

Награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы строительных, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, организаций сферы услуг и обслуживания населения, учреждений образования, культуры и здравоохранения, домохозяйки.