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Беларусь представлена на 7-м Всемирном конгрессе против смертной казни – МИД Беларуси

28.02.2019 21:17 — Разное | Интерфакс  
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Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко принимает участие во Всемирном конгрессе против смертной казни, который проходит в Брюсселе с 27 февраля по 1 марта, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Олег Кравченко находится с визитом в г.Брюсселе (Королевство Бельгия) для участия в работе 7-го Всемирного конгресса против смертной казни", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что 28 февраля заместитель министра в составе белорусской делегации принял участие в параллельном мероприятии на тему применения смертной казни в Беларуси.

"Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и СМИ Андрей Наумович довел позицию о деятельности парламентской Рабочей группы по изучению смертной казни как инструмента наказания, намеченных мероприятиях и о взаимодействии с международными партнерами по данному вопросу", - отметили в пресс-службе МИД.

В рамках визита в г.Брюссель состоялись встречи О.Кравченко и постпреда Беларуси при ЕС Александра Михневича с генеральным директором Европейской службы внешних действий (ЕСВД) Хельгой Шмид и исполнительным директором ЕСВД Томасом Майер-Хартингом. Состоялось детальное обсуждение состояния отношений между Беларусью и Европейским союзом, намечены планы проведения совместных мероприятий на перспективу. 

Совместно с депутатом А.Наумовичем заместитель главы внешнеполитического ведомства провел переговоры с директором НПО "Вместе против смертной казни" Рафаэлем Ченуилом-Хазаном и представителями Совета Европы. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Беларуси с данными организациями.

"Планируется также проведение встреч О.Кравченко  с исполнительным директором Европейского института мира М.Киттингом и членом бельгийского парламента П.Ван ден Дришше", - сообщили в МИД Беларуси.

 
 
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Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко принимает участие во Всемирном конгрессе против смертной казни, который проходит в Брюсселе с 27...
 
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