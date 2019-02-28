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«С детства люблю эти машины». Как белорус стал дизайнером BMW и разработал новую «трешку»

01.03.2019 00:06 — Разное | Tut.by  
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А вы знаете, что в новом поколении третьей серии BMW есть немного белорусского? Оказывается, новое поколение «трешки» нарисовал наш соотечественник Алексей Кежа, который работает дизайнером в баварском концерне. AUTO.TUT.BY поговорил с Алексеем о том, как он пришел работать на BMW и о дизайне машин будущего.


«В 18 лет уехал учиться в Париж»

— Я родился в Витебске в 1985 году, там же учился в художественной школе. Конечно, Витебск имеет очень-очень глубокие корни в искусстве, достаточно вспомнить Марка Шагала. Я думаю, есть какой-то дух в Витебске — дух инновации и искусства, который, наверное, переходит из поколения в поколение.

В 18 лет парень уехал учиться в Париж, в университет на отделение автомобильного дизайна, а оттуда уже попал в BMW. Кстати, новость о том, что наш земляк попал на стажировку в знаменитый концерн, на автомобильных форумах обсуждали еще лет десять назад. Одни из самых популярных комментариев того времени: «Ой, дай бог, чтобы его допустили там спроектировать бампер» и «Ну даже если он бампер BMW спроектирует — это уже будет классно». Но Алексей не обижается на соотечественников-скептиков.

— Я форумы не читаю. Мне как-то, если честно, и неважно, что люди говорят и думают. Главное — я горжусь своей страной и считаю, что у нас есть очень талантливые люди. Могу сказать за себя — я всегда рад, когда слышу об успехах белорусов или выходцев из бывшего Советского Союза. Ведь я сам еще родился при Союзе.

Дизайнер всегда стоит перед выбором: работать на себя, создавать собственное дизайн-бюро или пойти на работу в крупную компанию. В каждом варианте есть свои плюсы и минусы. Алексей Кежа выбрал автомобильный концерн.

— Большая компания позволяет получить доступ к уже наработанной информации. Есть возможность проявить себя, потому что, конечно, для проектов выделяются большие бюджеты. В большой компании ты работаешь не один, конкуренция велика. Все это очень вдохновляет.

С одной стороны, работа дизайнером в большой компании позволяет развернуться фантазии, проявить себя художником. С другой стороны, при разработке автомобиля дизайнер зачастую оказывается ограничен технологическими процессами. И тут уже приходится наступать на горло собственной песне.

— Нужно понимать, что промышленный дизайнер — это не просто художник. Хотя мы рисуем и руками, и на компьютере, создаем скульптуры в пластилине. Но все же мы работаем в рамках. В разных странах, например, отличаются стандарты безопасности, и это отражается на дизайне. И, конечно же, есть разные рынки, и у наших клиентов есть свои пожелания и предпочтения.


BMW 3-й серии, над дизайном которой трудился Алексей Кежа
Фото: BMW

Алексей признает, что самое сложное для дизайнера — это остаться верным своей первой идее. Процесс производства автомобиля занимает около 5 лет. И только первые два года дизайнер работает именно дизайнером. Остальное время он работает с инженерами, штамповщиками на заводах. И вот здесь и начинается самое сложное: «переложить» идею в металл.

Алексей Кежа говорит, что в концерн пришел именно из-за любви к конкретной марке машин.

— Я очень люблю BMW. Если говорить о старинных машинах, то мне очень нравится 328-я Mille Miglia. У нее итальянский дизайн положен на техническую базу 328-й. Она для меня одна из самых красивых машин, я бы сказал даже — машина из детства. Маленькая моделька у меня до сих пор где-то есть.


BMW 328 Mille Miglia
Фото: BMW Press

Мне очень нравится BMW 507 Roadster — я считаю, это одна из самых красивых машин, которая существует в мире. Элвис Пресли тоже на этой машине ездил, когда проходил свою службу в Германии.


BMW 507
Фото: BMW Press

Из современных моделей марки Алексей называет BMW пятой серии в кузове E60. Именно увидев ее, парень начал серьезно думать про стажировку именно в баварском концерне.


BMW 5 серии E60

— Когда я ее увидел, она, если честно, где-то даже мне не понравилась. Я не совсем понял, как с классического дизайна перешли на этот кузов. Но со временем она начала нравиться все больше и больше. И в какой-то момент я осознал — то, что сделала компания, это инновационный дизайн, очень храброе решение.

К выбору же своего автомобиля Алексей подходит исключительно с практической точки зрения — ездит на Mini Cooper.

— Я живу в городе, поэтому потребности в большом автомобиле нет. Еще у меня два мотоцикла BMW, один 70-х годов и новый. Оба мотоцикла с двигателем «боксер», то есть это для меня тоже мотор со своим характером. У моего дедушки был наш русский старый мотоцикл, очень похожий на BMW, — «Урал». Один из типов тяжелых мотоциклов. К сожалению, я на нем не ездил, а вот на папином «москвиче» в детстве чуть-чуть катался. Я начал водить очень рано, и у меня любовь к автомобилю не только с точки зрения рисунка и дизайна. Наверное, даже где-то больше к самому объекту, продукту. Я обожаю водить сам, я могу просто поехать кататься весь день. И автомобиль, и мотоцикл дают мне ощущение свободы.

Несмотря на такую любовь к автомобилю, на работу Алексей Кежа чаще всего добирается на метро. Машиной пользуется больше для дальних поездок, например, когда зимой отправляется в Австрию покататься на лыжах. Летом обычно ездит на мотоцикле.


«Ноздри» у BMW будут всегда

Преемственность поколений — краеугольный камень в автомобильном дизайне. Важно сохранять верность традициям и при этом идти в ногу со временем, не прослыв ретроградами. Для BMW «историческим» элементом дизайна являются знаменитые «ноздри» фальшрадиаторной решетки.


«Ноздри» — это характерный элемент решетки радиатора BMW. И да, раньше они тоже были большими
Фото: BMW Press

— Я думаю, это очень важная деталь, это икона в дизайне BMW, но это также функциональная икона. Этот элемент постоянно меняется. Новые «ноздри» стали более сложными, теперь они закрываются, у них внутри моторы, встроены камеры. В этих маленьких деталях очень много инноваций. Поэтому «ноздри», я считаю, останутся навсегда, но будут постоянно меняться дальше.

В будущем автомобили станут автономными и электрическими — и это, разумеется, отразится на дизайне.

— Конечно же, электрические платформы или электрические технологии позволят изменить некоторые качества автомобилей — например, внутреннее пространство и дизайн интерьера. Я считаю, кабины станут более просторными, у нас будет больше места, особенно если мы говорим про автономные автомобили. Пассажиры будут иметь возможность использовать свое свободное время как-то по-другому. Но вне зависимости от этого индивидуальность каждой марки останется, и так как BMW всегда была спортивной маркой, я не думаю, что эти пропорции очень сильно изменятся. В этом «фишка» нашей марки, и динамичные пропорции навсегда останутся.

BMW всегда позиционировала себя как компания, которая производит автомобили для драйверского удовольствия. Но в наступающую эпоху каршеринговых и автономных автомобилей тяжело сохранить традиционные ценности. Какое может быть удовольствие от вождения, когда самого вождения не будет.

— Я думаю, то, что мы называем удовольствием от вождения, тоже меняется со временем. Сегодня мы видим, насколько автомобили стали совершенными с точки зрения технологий в них. Если вчера мы покупали машину просто потому, что у нее прекрасное шасси и хороший мощный мотор, то сегодня мы говорим о совершенно других важных вещах. Есть новое поколение клиентов, которым интересен прорыв именно в цифровых технологиях, которыми оснащен автомобиль.

«Мой секрет успеха — работа, работа, работа…»

Свою работу в BMW Алексей никогда не считал неожиданным подарком судьбы или случайным поворотом в жизни. Белорус планомерно шел к этой цели, с детства мечтал стать автомобильным дизайнером.

— Я люблю машины, всегда мечтал работать именно в автомобильной компании. А секрет успеха прост — работа, работа и только работа. Пока мозоль на заднице не начнет появляться… Талант далеко не единственное, что может помочь добиться успеха.

Алексей Кежа благодарен в первую очередь родителям, которые были рядом все детство и дали возможность заниматься всем, что было интересно.


— Я думаю, что ничего бы не добился, если бы не мои родители. Благодаря им я занимался хоккеем и конькобежным спортом, учился в художественной школе и гимназии. Родители давали мне возможность попробовать себя в разных сферах, хотя времена были не самые простые — 90-е годы. Времени сейчас очень мало — жизнь постоянно ускоряется. Так что, чем больше ребенок будет пробовать себя в разных сферах, тем раньше он поймет, чего хочет.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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Не каждый знает, что дизайн нового поколения BMW 3 серии создавал белорус Алексей Кежа. А мы узнали и отправились в гости к нашему соотечественнику.
 
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