Как мотивировать предприятия, чтобы они пошли по пути зеленой экономики?





Для того, чтобы проекты по зеленой экономике по-настоящему заработали, в нее прежде всего надо активнее вовлекать государство и бизнес, считают эксперты.

Эксперты признают: циркулярная экономика в Беларуси находится на начальном этапе своего формирования. В подтверждение этому они приводят цифры. Так, уровень муниципальных твердых отходов в 2016 году в Беларуси составлял 15,4%, в то время как средний по ЕС был 45,8%. В 2017 году по сравнению с 2012 годом образование отходов производства в год увеличилось на 36%, при этом уровень их переработки существенно не изменился. Валовые инвестиции в сектор циркулярной экономики составляли менее 0,3% от общего объема инвестиций в 2010-2016 годах.

Надо сказать, что зеленая экономка сейчас получила развитие во всем мире, поскольку стоящие перед странами вызовы (исчерпание природных ресурсов и ухудшение экологии) требуют пересмотра плана действий в отношении циркулярной экономики.

Как отметил на конференции «Зеленый и ресурсоэффективный бизнес: вызовы и практические решения» заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Матусевич, в разрезе зеленой экономики всегда нужно говорить о трансформации всей экономики страны.

«Это уже доказано, что циркулярная экономика способна изменить отдельные сектора, создать новые рабочие места, и еще это инвестиции, основанные на инновациях. Это в целом новое качество экономики. С точки зрения макроэкономических прогнозов, все расчеты показывают, что внедрение принципов циркулярной экономики может обеспечить прирост ВВП на 12-15%», – сказал он.

На повестке дня в Беларуси – поступательный переход к зеленым технологиям, отметил замминистра. Также Беларусь присоединяется к цели ООН по ответственному производству и потреблению.

«И здесь мы должны говорить о готовности общества к такому переходу. Некоторые вещи уже закреплены законодательно и уже реализуются энергоэффективные технологии, внедряются технологии по снижению и переработке отходов, вовлечению в топливный баланс возобновляемых источников энергии. Уже есть государственный заказ на металлолом, макулатуру, отходы стекла», – рассказал он.

Говоря об отходах, Дмитрий Матусевич заметил, что нужно разделять отходы коммунальные и отходы производства, которые в разы больше первых. По его словам, сегодня в стране перерабатывается около 20% коммунальных отходов, и поэтому здесь встает задача по увеличению данной цифры и созданию цепочки добавленной стоимости.

«Также сегодня в Беларуси активно прорабатывается внедрение депозитно-залоговой системы для тары из пластика и стекла. Будет выстроена система, обеспечивающая прозрачное движение, учет и последующее вовлечение собираемых вторичных ресурсов в экономику», – отметил замминистра.

Как вовлекать бизнес?

В целом, говоря о циркулярной экономике, исследователь из Центра развития и окружающей среды (Норвегия) Крис Баттерс отметил: «Мы берем из окружающей среды ресурсы, и худшее, что мы можем после этого сделать, использовав их, выбросить потом на свалку».

Он подчеркнул, что для того, чтобы проекты по зеленой экономике по-настоящему заработали, сюда надо вовлекать как государство, так и бизнес, то есть сами предприятия. По словам исследователя, никто лучше бизнеса не справится с переработкой первичной продукции, потому что никто лучше его не знает товар, продукцию, которую он выпускает.

Однако, как отметила международный координатор проектов Татьяна Чернявская (ЮНИДО), уговаривать бизнес работать иначе, чем он привык, сложно. Нужно встречаться и работать с владельцами бизнеса напрямую.

По словам профессора кафедры инновационного управления Института Бизнеса БГУ Сергея Дорожко, предприятия всегда стоят перед выбором и решают по какому пути пойти: работать как раньше или стремится к экологическому производству.

«Вот, например, президент говорит, что нужно выходить на рынок ЕС. Но чтобы туда выходить, нужно знать условия, которые там выдвигаются. И одно из важных требований – это доказательство своей экологической состоятельности, и не продукции, а производства. А поскольку мы не хотим знать эти условия, мы не протранслируем их на производственный процесс», – считает эксперт.

Пора менять концепцию управления

Сегодня важно, как считает Дорожко, совершенствовать метод управления и ответственность руководства на предприятиях, а также повышать профессиональную компетентность работников.

«Классический подход в работе с отходами у нас в Беларуси такой: руководители предприятий задумываются о них лишь после того, как они появляются и только тогда уже начинают думать, что с ними делать и как избавиться. Правильнее было бы задуматься на начальном этапе, возможно ли их избежать или как их минимизировать», –говорит он.

В данном вопросе проблема управления, менеджмента – одна из основных, считает эксперт.

«Ведь на предприятиях этому людей никогда не учили», – пояснил он.

По его словам, здесь важно изучать опыт более успешных стран и использовать его, поскольку новых технологических решений, которые предусматривает зеленая экономика, сегодня очень много.

Между тем, Сергей Дорожко констатировал, что уже и в Беларуси встречаются успешные кейсы.

«Как пример: предприятие «Коммунарка». Сейчас там производство построено таким образом, что «сладкая вода» возвращается в производство снова и используется еще трижды», – рассказал он.

Эксперт уверен: для того, чтобы быстрее устранить барьеры на пути внедрения принципов зеленой экономики, руководство предприятий должно уметь профессионально увидеть проблемы и возможности на своем предприятии. И кроме этого, грамотно подсчитать все расходы и затраты, а также научиться нести ответственность за развитие своего предприятия и экономию финансовых и других ресурсов и т.д.

В целом, эксперты сошлись во мнении, что быстро внедрить принципы зеленой экономики на предприятиях будет сложно, и понятно, что это процесс небыстрый. Тем не менее, двигаться в этом направлении надо.

В свою очередь, заведующая сектором эколого-экономических проблем, эксперт BEROC Надежда Батова в заключение подчеркнула, что при внедрении зеленой экономики и ее реализации всегда есть экономическая заинтересованность всех участников.

«Ведь ни один из потребителей не готов платить больше за этот товар, а производитель готов заниматься внедрением зеленых технологий на своем производстве только в том случае, когда он получает прибыль. Инвестор также, когда приходит в циркулярную экономику, готов вкладывать деньги только тогда, когда имеет в этом экономический интерес», – резюмировала она.