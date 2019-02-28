Брест и его бизнес «мигрирует в облака»

В Брестской области наметился бум на облачные технологии. Если ещё три года назад большинство компаний региона использовали собственные сервера, то сейчас многие отказываются от быстро стареющего оборудования и переносят инфраструктуру на внешние платформы. Брестский бизнес повторят опыт европейских компаний, рассказал гендиректор ActiveCloud Павел Гончар во время бизнес-завтрака с IT-директорами и специалистами в Бресте.



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Интерес к «облакам» проявляют компании из разных отраслей: легкая и пищевая промышленности, ритейл, веб-студии, автобизнес и т.д. Одни уже начали «мигрировали», другие – еще присматриваются, опасаясь трудностей интеграции и потери конфиденциальности. Как ожидается, в ближайшие годы процесс модернизации IT-инфраструктуры затронет большинство брестских компаний.

«Брестский бизнес начал активно внедрять облачные технологии. Как показывает наш опыт, после реализации проектов резко повышается эффективность использования IT-инфраструктуры и снижаются затраты на её поддержание. При этом повышается уровень надёжности и конфиденциальности информации. Все понимают, что сегодня это один из факторов конкурентоспособности и жизнеспособности бизнес-модели», – пояснил глава ActiveCloud Павел Гончар.



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На Западе этот процесс уже завершён: большинство компаний не покупают физические сервера, а пользуются «облаками» либо IT-гигантов, вроде Google и Amazon, либо специализированными cloud-провайдерами, которые лучше понимают потребности бизнеса.

Белорусский рынок, по оценкам экспертов, находится на стадии бурного роста. К облачным технологиям в основном приобщается крупный и средний бизнес.

Как показало исследование ActiveCloud, около 67% белорусских компаний переходят на облачные технологии по двум причинам: увеличить скорость работы и достичь большей гибкости для клиентов. Еще 15% стремятся за счёт cloud-сервисов повысить качество обслуживания. Чаще всего белорусские компании размещают в «облаках» почтовые клиенты, бизнес-приложения, резервные копии и архивные данные.

В ActiveCloud подчеркнули, что сегодня способны решать задачи любой сложности ещё на этапе их постановки и обсуждения. А в качестве гарантии качества предлагают бесплатный 30-дневный период, чтобы можно было оценить возможности сервиса.

«Всё, что требуется от облачного оператора, решается максимально эффективно. Но важно, чтобы в компании, для которой разрабатывается конкретное решение, были готовы оперативно взаимодействовать, а не откладывали принятие решений на последний день. Зато потом, когда всё внедрено, заметный эффект можно наблюдать уже через месяц-два», – подчеркнули в ActiveCloud.

На бизнес-завтраке, который организовал ActiveCloud в Бресте, собралось около 50 IT-директоров, ведущих инженеров и специалистов. Были представлены практически все отрасли, в которых активно задействуют или развивают IT-инфраструктуру. Впервые с участием экспертов обсудили перспективы развития облачных технологий в Брестской области.