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1000 деревьев к 1000-летию Бреста - как не опоздать и высадить своё?
01.03.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
Руководство города Бреста в очередной раз предлагает возможность приобщиться к историческому событию и призывает неравнодушных жителей присоединиться к мероприятиям по посадке деревьев, которые проводят коммунальные службы города.
ул.Кирова (посадка кленов)
Предлагаем брестчанам, любящим свой город, принять участие в мероприятиях по озеленению — высадить символическую 1000 деревьев. Ведь, как известно, «дерево сажает один человек, а в его тени отдыхают тысячи людей».
ул.Гоголя (посадка каштанов)
По всем интересующим вопросам Вы сможете обратиться в ПКУП «Коммунальник» по телефону: 8 (0162) 28 82 45 (улицы города) и в КУП «ЖРЭУ г. Бреста» по номеру телефона: 8 (0162) 21 26 95 (дворовые территории по согласованию с ЖЭСами). Ваши звонки ждут в рабочее время, с понедельника по пятницу.
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Руководство города Бреста в очередной раз предлагает возможность приобщиться к историческому событию и призывает неравнодушных жителей присоединиться к...
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