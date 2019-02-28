1000 деревьев к 1000-летию Бреста - как не опоздать и высадить своё?

Руководство города Бреста в очередной раз предлагает возможность приобщиться к историческому событию и призывает неравнодушных жителей присоединиться к мероприятиям по посадке деревьев, которые проводят коммунальные службы города.



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ул.Кирова (посадка кленов)

Предлагаем брестчанам, любящим свой город, принять участие в мероприятиях по озеленению — высадить символическую 1000 деревьев. Ведь, как известно, «дерево сажает один человек, а в его тени отдыхают тысячи людей».



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ул.Гоголя (посадка каштанов)



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По всем интересующим вопросам Вы сможете обратиться в ПКУП «Коммунальник» по телефону: 8 (0162) 28 82 45 (улицы города) и в КУП «ЖРЭУ г. Бреста» по номеру телефона: 8 (0162) 21 26 95 (дворовые территории по согласованию с ЖЭСами). Ваши звонки ждут в рабочее время, с понедельника по пятницу.