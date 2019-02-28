ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Цветы к празднику и для улиц города уже приготовлены

01.03.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В последний день зимы новые ряды деревьев и кустарников появляются на улицах города. А в цветочно-оранжерейном комплексе ПКУП «Коммунальник» уже готовятся к посадке и для продажи цветы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63928.php

Цветы к празднику и для улиц города уже приготовлены

В оранжерее, где ровными рядами стоят цветущие гиацинты, такой свежий цветочный аромат, что кажется, что попал в лето. Белые и фиолетовые, малиновые и розовые – и все это в свое время появится на улицах города. А к 8 марта появятся и свежие тюльпаны – они уже готовятся к продаже.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63928.php

Цветы к празднику и для улиц города уже приготовлены


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63928.php

Цветы к празднику и для улиц города уже приготовлены


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63928.php

Цветы к празднику и для улиц города уже приготовлены

По заказу горисполкома к 1000-летию Бреста «Коммунальник» подготовил богатое видовое разнообразие, с разными сроками созревания. Первыми улицы украсят тюльпаны, гиацинты, мускари, виолы. Затем будет высажена рассада петунии, пеларгонии, колеуса, катарантуса, бальзамина, сальвии и других. А к сентябрю будут использованы растения, которые обеспечат позднее цветение, в частности, декоративной капусты, хризантемы, цинерарии, остеоспермума.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63928.php

Цветы к празднику и для улиц города уже приготовлены


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63928.php

Цветы к празднику и для улиц города уже приготовлены


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63928.php

Цветы к празднику и для улиц города уже приготовлены

28 февраля рабочие «Коммунальника» высаживали ряды кустов на улице Грибоедова. Спирея японская красиво цветет все лето.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63928.php

Цветы к празднику и для улиц города уже приготовлены

На каждый метр высаживалось три растения – вместе с ограждением проезжей части это станет надежным заслоном от попыток перебежать улицу в неположенном месте, вместе с красотой бок о бок идет безопасность.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63928.php

Цветы к празднику и для улиц города уже приготовлены

Между улицами Грибоедова и Махновича тянется широкая аллея. Это оказалось хорошим архитектурным решением для этого района – рядом ясли-сад №7. отличное место для прогулок. В этот день здесь шла посадка деревьев.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63928.php

Цветы к празднику и для улиц города уже приготовлены

В микрорайоне практически каждый день идет посадка лип, кленов, берез и рябин. Посадка деревьев идет в строгом соответствии с планом, разработанным управлением архитектуры и градостроительства горисполкома, чтобы исключить наличие рядом тепловых и канализационных сетей: корни будут повреждать коммуникации. К посадке деревьев могут подключиться все брестчане – акция «1000 деревьев к 1000-летию Бреста продолжается.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63928.php

Цветы к празднику и для улиц города уже приготовлены

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В последний день зимы новые ряды деревьев и кустарников появляются на улицах города. А в цветочно-оранжерейном комплексе ПКУП «Коммунальник» уже готовятся к...
 
Новости дня
Новости разные
 
МЧС проверит республиканскую систему оповещения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Полымя
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика