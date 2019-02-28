Цветы к празднику и для улиц города уже приготовлены

В последний день зимы новые ряды деревьев и кустарников появляются на улицах города. А в цветочно-оранжерейном комплексе ПКУП «Коммунальник» уже готовятся к посадке и для продажи цветы.



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В оранжерее, где ровными рядами стоят цветущие гиацинты, такой свежий цветочный аромат, что кажется, что попал в лето. Белые и фиолетовые, малиновые и розовые – и все это в свое время появится на улицах города. А к 8 марта появятся и свежие тюльпаны – они уже готовятся к продаже.



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По заказу горисполкома к 1000-летию Бреста «Коммунальник» подготовил богатое видовое разнообразие, с разными сроками созревания. Первыми улицы украсят тюльпаны, гиацинты, мускари, виолы. Затем будет высажена рассада петунии, пеларгонии, колеуса, катарантуса, бальзамина, сальвии и других. А к сентябрю будут использованы растения, которые обеспечат позднее цветение, в частности, декоративной капусты, хризантемы, цинерарии, остеоспермума.



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28 февраля рабочие «Коммунальника» высаживали ряды кустов на улице Грибоедова. Спирея японская красиво цветет все лето.



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На каждый метр высаживалось три растения – вместе с ограждением проезжей части это станет надежным заслоном от попыток перебежать улицу в неположенном месте, вместе с красотой бок о бок идет безопасность.



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Между улицами Грибоедова и Махновича тянется широкая аллея. Это оказалось хорошим архитектурным решением для этого района – рядом ясли-сад №7. отличное место для прогулок. В этот день здесь шла посадка деревьев.



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В микрорайоне практически каждый день идет посадка лип, кленов, берез и рябин. Посадка деревьев идет в строгом соответствии с планом, разработанным управлением архитектуры и градостроительства горисполкома, чтобы исключить наличие рядом тепловых и канализационных сетей: корни будут повреждать коммуникации. К посадке деревьев могут подключиться все брестчане – акция «1000 деревьев к 1000-летию Бреста продолжается.



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