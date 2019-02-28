Школа Активного Гражданина в в ГУО «Средняя школа №6 г. Бреста»

29.02.2019 в ГУО «Средняя школа №6 г. Бреста» состоялся единый день информирования на тему «Почетное звание – защитник Отечества».



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Участниками были лидеры-волонтёры школы, члены Мемориального отряда, ученического самоуправления.



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На мероприятие были приглашены депутат Брестского городского Совета депутатов 28 созыва Шугаев И.Н., представитель военного комиссариата Брестской области Якименко В.С.



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Встреча состояла из информационных блоков: «Вооруженные Силы Республики Беларусь»; «Афганистан: незабытая война»; «Подготовка квалифицированных военных кадров».



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Особое внимание было уделено вопросу по подготовке квалифицированных военных кадров.



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В ходе обсуждения учащиеся говорили о важности и престиже военной службы в Республике Беларусь. Уметь защищать свою страну и семью должен каждый гражданин своей страны.