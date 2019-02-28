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Школа Активного Гражданина в в ГУО «Средняя школа №6 г. Бреста»

01.03.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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29.02.2019 в ГУО «Средняя школа №6 г. Бреста» состоялся единый день информирования на тему «Почетное звание – защитник Отечества».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63927.php

Школа Активного Гражданина в в ГУО «Средняя школа №6 г. Бреста»

Участниками были лидеры-волонтёры школы, члены Мемориального отряда, ученического самоуправления.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63927.php

Школа Активного Гражданина в в ГУО «Средняя школа №6 г. Бреста»

На мероприятие были приглашены депутат Брестского городского Совета депутатов 28 созыва Шугаев И.Н., представитель военного комиссариата Брестской области Якименко В.С.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63927.php

Школа Активного Гражданина в в ГУО «Средняя школа №6 г. Бреста»

Встреча состояла из информационных блоков: «Вооруженные Силы Республики Беларусь»; «Афганистан: незабытая война»; «Подготовка квалифицированных военных кадров».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63927.php

Школа Активного Гражданина в в ГУО «Средняя школа №6 г. Бреста»

Особое внимание было уделено вопросу по подготовке квалифицированных военных кадров.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63927.php

Школа Активного Гражданина в в ГУО «Средняя школа №6 г. Бреста»

В ходе обсуждения учащиеся говорили о важности и престиже военной службы в Республике Беларусь. Уметь защищать свою страну и семью должен каждый гражданин своей страны.

 
Теги: Брест
 
 
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  29.02.2019 в ГУО «Средняя школа №6 г. Бреста» состоялся единый день информирования на тему «Почетное звание – защитник Отечества». Участниками были...
 
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