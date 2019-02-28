|
Школа Активного Гражданина в в ГУО «Средняя школа №6 г. Бреста»
01.03.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
29.02.2019 в ГУО «Средняя школа №6 г. Бреста» состоялся единый день информирования на тему «Почетное звание – защитник Отечества».
Участниками были лидеры-волонтёры школы, члены Мемориального отряда, ученического самоуправления.
На мероприятие были приглашены депутат Брестского городского Совета депутатов 28 созыва Шугаев И.Н., представитель военного комиссариата Брестской области Якименко В.С.
Встреча состояла из информационных блоков: «Вооруженные Силы Республики Беларусь»; «Афганистан: незабытая война»; «Подготовка квалифицированных военных кадров».
Особое внимание было уделено вопросу по подготовке квалифицированных военных кадров.
В ходе обсуждения учащиеся говорили о важности и престиже военной службы в Республике Беларусь. Уметь защищать свою страну и семью должен каждый гражданин своей страны.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by