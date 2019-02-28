В выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра сегодня открылась выставка молодых художников "Усе разам-6", передает корреспондент БЕЛТА.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63926.php

Читать полностью в источнике с фото:





В этом году традиционная выставка проходит в необычном формате: наряду с работами молодых художников Брестской области в экспозиции представлены произведения победителей арт-проекта "Осенний салон Белгазпромбанка". Гостевой проект приурочен к празднованию тысячелетия города и двадцатилетию областной дирекции ОАО "Белгазпромбанк".



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63926.php

Читать полностью в источнике с фото:





В выставочном зале разместилось 75 работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства 34 авторов, многие из которых уже являются призерами и лауреатами международных, республиканских, областных выставок и конкурсов.