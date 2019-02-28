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Выставка "Усе разам-6" в Бресте знакомит с лучшими работами молодых белорусских художников
01.03.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
В выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра сегодня открылась
В этом году традиционная выставка проходит в необычном формате: наряду с работами молодых художников Брестской области в экспозиции представлены произведения победителей арт-проекта "Осенний салон Белгазпромбанка". Гостевой проект приурочен к празднованию тысячелетия города и двадцатилетию областной дирекции ОАО "Белгазпромбанк".
В выставочном зале разместилось 75 работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства 34 авторов, многие из которых уже являются призерами и лауреатами международных, республиканских, областных выставок и конкурсов.
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В выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра сегодня открылась выставка молодых художников "Усе разам-6", передает корреспондент...
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