Подлинники Шагала и Сутина покажут в Бресте в честь 1000-летия города

Лучшие произведения корпоративной коллекции Белгазпромбанка покажут в Бресте в мае, сообщил сегодня на открытии выставки молодых художников " Усе разам-6 " куратор корпоративной коллекции Александр Зименко, передает корреспондент БЕЛТА.



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В этом году на традиционной молодежной выставке по случаю празднования тысячелетия Бреста и двадцатилетия Брестской областной дирекции ОАО "Белгазпромбанк" в экспозиции впервые представлен также гостевой проект "Художники "Осеннего салона с Белгазпромбанком". В выставочном зале областного общественно-культурного центра на улице Советской зрители смогут увидеть победителей и участников салонов разных лет. Но еще более необычное продолжение проекта "Арт-Беларусь" ждет брестчан в мае, когда будет проходить международная акция "Ночь музеев".

"Впервые в истории арт-проекта мы планируем привезти в Брест лучшие произведения нашей корпоративной коллекции. Это будет подарок от Белгазпромбанка жителям города к его тысячелетию. Среди авторов будут и первые имена, такие как Хаим Сутин, Марк Шагал", - отметил Александр Зименко. Он уточнил, что впервые эти произведения будут представлены за пределами белорусской столицы.

В настоящее время корпоративная коллекция Белгазпромбанка включает 136 произведений. Среди авторов - Леон Бакст, Яков Балглей, Осип Цадкин, Борис Заборов, Михаил Кикоин. Среди шедевров мирового изобразительного искусства также три произведения Хаима Сутина, шесть работ Марка Шагала. "Имеющиеся в коллекции произведения охватывают период от XVI столетия (издание Франциска Скорины) до третьей четверти ХХ века. Благодаря этим работам мы показываем, что история национальной культуры насчитывает много веков", - подчеркнул куратор коллекции.