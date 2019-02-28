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МЧС проверит республиканскую систему оповещения

01.03.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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1 марта в рамках акции «Единый день безопасности» пройдёт проверка системы оповещения населения, органов управления и сил Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

МЧС проверит республиканскую систему оповещения

Система оповещения организована в соответствии с требованиями постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2014 г. № 1118 «Об утверждении Положения о системе оповещения населения, органов управления и сил Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны». 

В проверке системы оповещения будут участвовать операторы сотовой связи, которые за счет собственных средств проведут SMS-рассылку.

В главном меню интерактивного телевидения IPTV «ZALA» запустят бегущую строку. Кроме того, бегущие строки будут проверены также на телеканалах Белтелерадиокомпании, «ОНТ», «Столичное телевидение» и «РТР-Беларусь».

Протестируют и работу оборудования отправки информации через радиовещательные станции УКВ-диапазона, а также оборудования для общедоступного пакета телевидения. Отдельно будет выполнена проверка оповещения членов комиссий по чрезвычайным ситуациям, дежурно-диспетчерских служб, руководителей предприятий с использованием стоек централизованного вызова и автоматизированных систем оповещения личного состава областных и Минского городского управлений МЧС. Просим отнестись с пониманием к необходимости подобной проверки.

Как реагировать на сигнал тревоги «Внимание всем»?

Если вы дома:

  1. Включите радиоприемник или телевизор. Во время тревоги передают экстренное сообщение, в котором говорится о произошедшей чрезвычайной ситуации, и даются все необходимые рекомендации для последующих действий.

Если Вы находитесь на работе:

  1. Отключите оборудование.
  2. Расскажите о полученном сигнале коллегам.
  3. Включите телевизор или радио.
  4.  Следуйте указаниям, которые даст информационное сообщение.

При сигнале «Внимание всем!» на момент возникновения аварии, связанной с выбросом аварийно химически опасных веществ, необходимо:

  1. Включить радио и телевизор для получения достоверной информации и рекомендуемых действиях.
  2. Закрыть окна, отключить электробытовые приборы и газ.

Временное отселение людей из тех жилых домов и учреждений, которые находятся в зоне возможного заражения, планируется заблаговременно по данным предварительного прогноза.

Когда возможность вывода из зоны ЧС отсутствует, население, проживающее или работающее в непосредственной близости не выводится из опасной зоны. Люди укрываются в жилых зданиях и сооружениях. Проводится герметизация помещений: плотно закрываются двери, окна, вентиляционные отверстия и дымоходы, а имеющиеся в них щели заклеиваются бумагой или скотчем. Используются средства индивидуальной защиты органов дыхания — противогазы. При их отсутствии допускаются ватно-марлевые повязки или другие бытовые вещи, которыми можно прикрыть рот и нос, увлажненные 2,5%-ым водным раствором пищевой соды (для защиты от хлора) или 2%-ым водным раствором лимонной или уксусной кислоты (для защиты от аммиака).

Речевые сообщения – это основной способ оповещения населения. Так, скажем, при угрозе наводнения Вы услышите примерно следующее:

«Внимание! В связи с ливневыми дождями и резким повышением уровня воды в реке … ожидается затопление домов по улицам … (перечисляются). Населению, проживающему в зоне возможного подтопления (затопления), перенести необходимые вещи, одежду, обувь, продукты питания на чердаки, верхние этажи. В случае возможности затопления первых этажей будет передана дополнительная информация. Будьте готовы покинуть дома. Перед уходом отключите электричество, газ, воду, погасите огонь в печах. Не забудьте взять с собой документы и деньги. Оповестите об этом соседей. Окажите помощь детям, престарелым и больным. Соблюдайте спокойствие и порядок. Если вода застанет Вас в поле, лесу, выходите на возвышенные места. Когда это невозможно, заберитесь на дерево. Используйте все предметы, способные удержать человека на воде — бревна, доски, обломки заборов, деревянные двери, бочки, автомобильные шины. Следите за нашими сообщениями». 

Стать свидетелем подобных чрезвычайных ситуаций не пожелаешь никому, но, к сожалению, стопроцентной гарантии того, что с Вами этого не произойдет дать невозможно, поэтому важно знать, как вести себя в экстремальных обстоятельствах. И самое главное, помните, что ваш основной враг — это паника, которая чаще всего приводит только к негативным последствиям. Держите себя в руках, четко оценивайте обстановку и строго следуйте всем рекомендациям — тогда выход из сложившейся ситуации Вы найдете гораздо быстрее!

 

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