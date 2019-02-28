МЧС проверит республиканскую систему оповещения

Как реагировать на сигнал тревоги «Внимание всем»? Если вы дома: Включите радиоприемник или телевизор. Во время тревоги передают экстренное сообщение, в котором говорится о произошедшей чрезвычайной ситуации, и даются все необходимые рекомендации для последующих действий. Если Вы находитесь на работе: Отключите оборудование. Расскажите о полученном сигнале коллегам. Включите телевизор или радио. Следуйте указаниям, которые даст информационное сообщение. При сигнале «Внимание всем!» на момент возникновения аварии, связанной с выбросом аварийно химически опасных веществ, необходимо: Включить радио и телевизор для получения достоверной информации и рекомендуемых действиях. Закрыть окна, отключить электробытовые приборы и газ. Временное отселение людей из тех жилых домов и учреждений, которые находятся в зоне возможного заражения, планируется заблаговременно по данным предварительного прогноза. Когда возможность вывода из зоны ЧС отсутствует, население, проживающее или работающее в непосредственной близости не выводится из опасной зоны. Люди укрываются в жилых зданиях и сооружениях. Проводится герметизация помещений: плотно закрываются двери, окна, вентиляционные отверстия и дымоходы, а имеющиеся в них щели заклеиваются бумагой или скотчем. Используются средства индивидуальной защиты органов дыхания — противогазы. При их отсутствии допускаются ватно-марлевые повязки или другие бытовые вещи, которыми можно прикрыть рот и нос, увлажненные 2,5%-ым водным раствором пищевой соды (для защиты от хлора) или 2%-ым водным раствором лимонной или уксусной кислоты (для защиты от аммиака). Речевые сообщения – это основной способ оповещения населения. Так, скажем, при угрозе наводнения Вы услышите примерно следующее: «Внимание! В связи с ливневыми дождями и резким повышением уровня воды в реке … ожидается затопление домов по улицам … (перечисляются). Населению, проживающему в зоне возможного подтопления (затопления), перенести необходимые вещи, одежду, обувь, продукты питания на чердаки, верхние этажи. В случае возможности затопления первых этажей будет передана дополнительная информация. Будьте готовы покинуть дома. Перед уходом отключите электричество, газ, воду, погасите огонь в печах. Не забудьте взять с собой документы и деньги. Оповестите об этом соседей. Окажите помощь детям, престарелым и больным. Соблюдайте спокойствие и порядок. Если вода застанет Вас в поле, лесу, выходите на возвышенные места. Когда это невозможно, заберитесь на дерево. Используйте все предметы, способные удержать человека на воде — бревна, доски, обломки заборов, деревянные двери, бочки, автомобильные шины. Следите за нашими сообщениями». Стать свидетелем подобных чрезвычайных ситуаций не пожелаешь никому, но, к сожалению, стопроцентной гарантии того, что с Вами этого не произойдет дать невозможно, поэтому важно знать, как вести себя в экстремальных обстоятельствах. И самое главное, помните, что ваш основной враг — это паника, которая чаще всего приводит только к негативным последствиям. Держите себя в руках, четко оценивайте обстановку и строго следуйте всем рекомендациям — тогда выход из сложившейся ситуации Вы найдете гораздо быстрее!