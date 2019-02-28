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Ученые назвали наиболее уязвимую для гриппа категорию людей

01.03.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Ученые назвали наиболее уязвимую для гриппа категорию людей

Для этого специалисты изучили образцы крови пожилых и молодых добровольцев, получивших прививку от вируса. 

Исследователи чикагского университета пришли к выводу, что пожилые люди чаще других заражаются вирусом гриппа и реже приобретают иммунитет к нему после сделанных прививок, сообщают «Известия».

В ходе серии экспериментов ученые выяснили, что с возрастом в человеческом организме плазмобласты (клетки, производящие антитела к уже знакомым вирусам в «промышленных» масштабах — прим.ред.) перестают вырабатывать определенный набор антител, который способен реагировать на широкий спектр вирусов. Напротив, у молодых людей вырабатывается огромное количество антител, способных бороться с конкретными штаммами гриппа.

Специалисты отметили, что данное исследование объяснило, почему многие вакцины имеют негативное воздействие на пожилых людей и в будущем поможет при создании новых видов иммунобиологических препаратов от гриппа.

Ранее сообщалось, что в соседней России четыре тысячи школ и детсадов закрыты из-за гриппа и ОРВИ. Ученики переведенных на карантин заведений временно занимаются дома.

 
 
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Для этого специалисты изучили образцы крови пожилых и молодых добровольцев, получивших прививку от вируса.  Исследователи...
 
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