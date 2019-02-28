Сюжеты волковысского боя 1812 года и Великий князь Витовт, осматривающий волковысскую хоругвь: здания региона разукрасят историческими гравюрами





Сюжеты знаковых исторических событий, самобытных народных традиций, портреты выдающихся деятелей украсят стены более чем 30 архитектурных объектов области. Художественный проект будет длиться два года и затронет каждый из районов. Об этом рассказали в управлении культуры облисполкома.

сообщает Гродненская правда. Гродно на фасадах сразу двух зданий по улице Дзержинского воссоздадут известные гравюры. Одна из них повторит рисунок Маттиаса Цюндта с изображением города XVI века,Гродненская правда.

В городском поселке Сопоцкин в настенных рисунках запечатлят объекты историко-культурного наследия местечка – «сопоцкинские писанки» и «пасхальные вербы». Изображение ветряных мельниц как символа славного прошлого агрогородка появится в Одельске.

Жители и гости Большой Берестовицы уже в этом году на стене одного из зданий по улице Ленина смогут увидеть замок Косаковских. Дворцовый комплекс известного рода когда-то располагался на правом берегу реки Берестовичанка, где сейчас находится центральная районная больница. Улицу Цитаишвили близлежащего агрогородка Малая Берестовица украсит копия гравюры Наполеона Орды. Воспроизведут один из рисунков выдающегося художника, литератора и музыканта и в Дятлово.