Лучший банк Беларуси выберут по итогам премии Банк года 2018

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В Беларуси завершился прием заявок на конкурс «Банк года – 2018». А уже сегодня начинается голосование пользователей за лучший банк на сайте мероприятия.





По итогам конкурса станет известно, какой банк стал самым успешным в минувшем году, какой – самым инновационным, а какой проявил себя как лучший кредитор.