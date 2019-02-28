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Лучший банк Беларуси выберут по итогам премии Банк года 2018

01.03.2019 06:09 — Разное | Myfin  
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Лучший банк Беларуси выберут по итогам премии Банк года 2018
фото: Myfin.by

В Беларуси завершился прием заявок на конкурс «Банк года – 2018». А уже сегодня начинается голосование пользователей за лучший банк на сайте мероприятия.

Лучший банк Беларуси выберут по итогам премии Банк года 2018

По итогам конкурса станет известно, какой банк стал самым успешным в минувшем году, какой – самым инновационным, а какой проявил себя как лучший кредитор.

Учредитель премии – финансовый портал Myfin.by, организатор – агентство Guardo.

 
 
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Всем хочется, чтобы их финансовые операции проходили идеально, но как определить, какой банк лучший? Ответ узнаем совсем скоро!
 
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