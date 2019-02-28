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Лучший банк Беларуси выберут по итогам премии Банк года 2018
В Беларуси завершился прием заявок на конкурс «Банк года – 2018». А уже сегодня начинается
По итогам конкурса станет известно, какой банк стал самым успешным в минувшем году, какой – самым инновационным, а какой проявил себя как лучший кредитор.
Учредитель премии – финансовый портал
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Всем хочется, чтобы их финансовые операции проходили идеально, но как определить, какой банк лучший? Ответ узнаем совсем скоро!
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