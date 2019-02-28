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«Большой разговор с президентом»: о чем Лукашенко говорил два года назад

01.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь готовится к «Большому разговору с президентом». Лидер страны Александр Лукашенко сегодня встретится с журналистами и экспертами в особом формате. Теперь в обсуждении актуальных тем, кроме журналистов, участвуют эксперты. Свое мнение могут выразить и простые граждане. Это будет уже вторая подобная встреча, сообщает телеканал «МИР 24».

Первый большой разговор с президентом прошел больше двух лет назад. 3 февраля 2017 года. Лукашенко с представителями СМИ и экспертным сообществом общался 7 часов 20 минут.

Экономисты, политологи, представители партий, конфессий и общественных объединений предложили президенту 23 темы для дискуссии.

На некоторые вопросы Лукашенко отвечал больше часа. Популярные их них – отношения между Беларусью и Россией, а также Евросоюзом, суверенитет и независимость страны, либерализация бизнеса, проблемы в ЖКХ и перезагрузка школьной программы. Также президент успел ответить на десятки видеовопросов белорусов.

Все для людей

Я считаю, что модель развития нашего и вообще славянских народов – это социально ориентированная экономика. Я не приемлю в Беларуси другой модели. Я очень тщательно наблюдаю за вариантами России и Украины и молю бога, чтобы у нас этого не произошло.

Братья навек

Пока я президент, ни один камень в сторону русского человека, россиянина брошен не будет.

Сделано в Беларуси

Когда они ввели эмбарго – они с нами не советовались. Мы , как граница с Польшей, Литвой, исполняем роль единой границы. Мы эти товары, согласно вашему решению, пропускать в Россию с Германии и Польши не будем. Но если мы с молока продаем и везем у себя где-то на рынках, тогда это продукт глубокой переработки.

Защита Отечества

Мы в НАТО не стремимся. Мы свято бережем наши договоренности об обороне нашего пространства. Как я всегда говорю, нашего Отечества – Беларуси и России

Необходимые знания

Когда мы заканчивали школу, мы знали, откуда в лампочке свет, могли хотя бы завернуть в патрон лампочку, могли розетку отремонтировать. Мы понимали уже тогда, что пальцы нельзя сунуть в эту розетку – убьет! Нас учили этому школе. Нам показывали, что такое рубанок, фуганок, топор, стамеска и так далее. Мы элементарные вещи умели делать.

Прямую трансляцию «Большого разговора» с Александром Лукашенко смотрите сегодня на телеканалах «МИР» и «МИР 24» в 10:30 по московскому времени.



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Встреча с журналистами и экспертами в особом формате пройдет сегодня в 10:30. Впервые мероприятие в таком формате прошло 3 февраля 2017 года.
 
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