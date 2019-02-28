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Куда минчане пойдут тусоваться в выходные? Рассекречиваем

01.03.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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AFISHA.TUT.BY проанализировала статистику всех мероприятий на выходные и готова поделиться, какие ивенты оказались самыми популярными среди минчан на уикенд. Вот топ самых крутых мест, куда с пятницы по воскресенье пойдет весь Минск. Интересно?

Вечеринки: «Сияние» (18+)


Фото: vk.com/glavnoje_sijanije

Когда: 2 марта, 23.00.

Где: .

Сколько: 10 — 20 рублей.

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Первое мероприятие этой весны организаторы именитой тусовки «Сияние» обещают представить мощным составом в новой для Минска локации (она тоже на Октябрьской улице, не пугайтесь). Впервые в Беларусь приедет Voin Oruwu, недавно взорвавший эфир в рамках Boiler Room x Cхема. За вертушки станет мастодонт белорусского андеграунда I/dex (Vitali Harmash). Выступит и представительница украинской электронной сцены Poly Chain — от нее можно ожидать чего угодно: от мягкого эмбиэнта до ломаного электро. В общем, приходите сжигать подошвы.

Ночная жизнь Минска

Концерты: «Однажды в России»


Когда: 3 марта, 19.00.

Где: КЗ «Минск».

Сколько: от 45 до 135 рублей.

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Актеры социально-юмористического телешоу едут в Минск, чтобы отпраздновать 5-летний юбилей своей программы. «Однажды в России» — это калейдоскоп скетчей и миниатюр на злободневные темы, близкие россиянам и белорусам. В героях легко узнаются те люди, которые окружают нас ежедневно: недовольные тещи, непослушные дети, громкие соседи, хамоватые водители и другие знакомые каждому персонажи.

Бонус: если вы не совсем фанат таких шоу, предлагаем обратить внимание на концерты Вольского, или Нейромонаха Феофана, или анти-кавер группы «Гарадскі вал». И про стендап Дмитрия Романова напомним.

Все концерты в Минске и регионах — в один клик

Театр: «Мастер и Маргарита»


Фото предоставлено организаторами

Когда: 3 марта, 19.00.

Где: .

Сколько: от 34 до 154 рублей.

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Йес! В продаже появились дополнительные билеты на знаменитую постановку «Мастера и Маргариты» режиссера Сергея Алдонина — историю с 20-летней сценической судьбой. Трагикомический спектакль-фантазия по мотивам романа «Мастер и Маргарита» поставлен в лучших традициях мастерской Марка Захарова: много музыки, пантомимы, ярких и даже безумных эмоций. Мир булгаковского романа обрушится на зрителей со всех сторон: во время постановки категорически не рекомендуется внимательно смотреть на сцену — можно пропустить что-нибудь интересное. Развитие сюжета и новые герои могут появиться откуда угодно, пространство спектакля — весь зал. Подробнее о спектакле — тут.

Что смотреть в минских театрах

Кино: «Как приручить дракона 3»


Кадр из мультфильма «Как приручить дракона 3»

Когда: все выходные.

Где: во всех кинотеатрах.

Сколько: от 4 рублей.

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Вы знали, что на прошлой неделе мультфильм обогнал по сборам в Минске победителя «Оскара» и российские комедии? Так вот, это была анимация «Как приручить дракона 3». Она собрала в прокате феноменальные 175 тысяч 744 рубля — и это очень недурственный результат для стартовой недели. По синопсису когда-то викинги жили в гармонии с драконами. В те времена они делили радость, горе… и последние штаны. Казалось, что так будет всегда, но появление загадочной Дневной Фурии изменило жизнь острова. И теперь Иккинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что им дорого. И попробуйте не поддаться очарованию этих существ.

На втором месте по популярности среди запросов минчан — «Зеленая книга». Еще бы, у нее же теперь есть «Оскар». Почитайте все самое важное про минувший «Оскар» — в одном абзаце.


Актер Махершала Али, победитель в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Зеленая книга»

Бонус: а еще 2 и 3 марта в Минске пройдут специальные показы отреставрированной версии «Сталкера» Тарковского — кино потом еще можно будет обсудить с кинокритиком Антоном Долиным. Ну не красота?

Полный график кинопремьер

Выставки: Фестиваль гигантских китайских фонарей


Когда: все выходные, ежедневно с 18.00 до 23.00 (вход до 22.30).

Где: .

Сколько: дети (до 4 лет бесплатно) — 10 рублей, взрослые — 16 рублей.

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Вдохновением для шоу стал китайский «Праздник фонарей» — одна из древних традиций, которой уже больше 2000 лет. Его отмечают в завершающий день двухнедельного китайского Нового года, который в этом году приходится на февраль. По всему Китаю жители зажигают фонарики у своих жилищ, во многих регионах страны проходят яркие шоу, показывающие искусство фонарей во всем его многообразии. Гости по традиции спорят о цене: 16 рублей за вход — это дорого. Или нет? Мы попросили прокомментировать вопрос соорганизаторов выставки.

Бонус: прямо сейчас в Минске проходит выставка Movaland, которая (скорее всего) изменит ваше представление о себе. Напоминаем о ней, потому что она чудесная.

Выставки бывают интересными? (Да)

Другое: Gastrofest. Кофе


Фото предоставлено организаторами «Гастрофест. Кофе»

В Минске проходит очередное мероприятие от команды Gastrofest. В этот раз гастрофест — кофейный: все сеты «кофе плюс десерт» стоят 6,5 рубля, а попробовать их можно в 21 кофейне Минска. Вот тут все, что предлагают. Кстати, прошлые «кофейные» гастрофесты стали одними из самых успешных. В некоторые заведения в выходные стояли очереди, десерты заканчивались, количество заказов било рекорды.

Идеи для семейного отдыха: куда пойти с детьми

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Теги: Минск
 
 
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