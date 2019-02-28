«Пстрык не работае». Как минская ИТ-компания разыграла своего админа

Олег работает системным инженером на hoster.by. Его работа — принимать звонки от клиентов и решать их проблемы, в том числе ночью. Накануне Дня хостинг-провайдера коллеги устроили ему розыгрыш: нашли пятерых актеров, которые звонили с абсолютно безумными запросами и проверяли психику админа на устойчивость.



Изображение: hoster.by

«Зачем? Наши технические специалисты обслуживают большую часть белорусских сайтов, обе национальные доменные зоны и несчетное количество сложных и нагруженных проектов. Необходимо иногда проводить проверку боеготовности, ведь стресс-тесты нужны не только для оборудования, но и людей, — комментирует PR-менеджер компании Ольга Кузеева. — Ну и да, повеселиться тоже хотелось, не без этого».

За одну ночь Олегу позвонили заказчик «беспаливного» домена для сомнительного бизнеса и школьник в поиске мощностей для майнинга. Потом в техподдержку обратился пенсионер, который не мог посмотреть футбольный матч («пстрык не работае»), и владелица эскорт-агентства с просьбой удалить 40-летнюю сотрудницу с сайта («Снежана должна уйти на пенсию!»). Вишенкой на торте стал звонок от нервной рекламщицы, которой нужен был сайт на несуществующей технологии.



Изображение: hoster.by

О подставных клиентах Олега не предупредили, а напротив его рабочего места установили камеру, чтобы «подсмотреть» за реакцией. Из эксперимента получился целый сериал. Вот первая серия (и один из самых ярких звонков):

После авторы розыгрыша со съемочной группой заявились в офис «с повинной».

— В какой-то момент по интонациям я догадался, что здесь что-то не так. Написал начальнику, что мне звонят непонятные люди, — сказал Олег. — За четыре года работы таких клиентов была только пара. А тут все за одну ночь. Пожалуй, это была самая забавная ночь за все время моей работы, но ничего невероятного. Когда общаешься каждый день с десятками людей, мало что может выбить из колеи.

По итогам ночи оказалось, что Олег справился со шквалом звонков. Он принял 31 звонок, закрыл 42 письменных обращения и ни разу не вышел из себя. В среднем «ночные админы» получают до 50 звонков за ночь. Остальные сюжеты компания планирует показывать каждую пятницу на своем YouTube-канале .