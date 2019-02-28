До 50%. Какие магазины и ТЦ будут устраивать скидки и распродажи в марте

|В каких магазинах и торговых центрах в марте искать скидки?
|Магазин, ТЦ
|В какие дни будут скидки
|Размер скидки
|ОАО «ЦУМ Минск»
|2 марта
| до 20% на непродовольственные товары, 5%на продовольственные товары
|7, 9 марта
|25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|14, 16, 21, 23, 28, 30 марта
|22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|4-10 марта
|до 30% на женский ассортимент (Акция «Мы знаем чего хотят женщины!»)
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4, 5, 6, 11, 18, 25 марта
(для держателей дисконтных карт)
|20% (акция «В ЦУМ без очередей»)
|ОАО «ГУМ»
|с 2 по 9 марта
| 27% на непродовольственные товары (Акция «К 8 марта»)
|14, 16, 21, 28 марта
|23 % на непродовольственные товары (Акция «Щедрый день»)
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19, 23, 24, 30 марта
(для держателей дисконтных карт)
|25% в секциях непродовольственных товаров
|ТКУП «Универмаг „Беларусь“»
|12, 19, 26 марта
|23% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|5-7 марта
|30% на все товары, кроме мужского и детского ассортимента (Акция «Чего хочет женщина?»)
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1-4 марта
(для держателей дисконтных карт)
|26% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
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8-10, 14-17, 21-24, 28-31 марта
(для держателей дисконтных карт)
|25 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары
|ООО «Торговый дом «На Немиге»
|каждую среду, субботу, воскресенье марта
|23% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары
|с 4 по 8 марта
|26% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары
|каждый четверг и пятницу марта (для держателей дисконтных карт)
|27% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары
|УП «Кирмаш»
|каждую среду, пятницу и субботу марта
|23% на непродовольственные товары
|
|7 марта
|25% на непродовольственные товары
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|все понедельники марта (для держателей дисконтных карт)
|26% на непродовольственные товары
|ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35)
|1, 4, 5, 6, 7, 15, 22, 23, 29 марта
|20%
|ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26)
|5, 6, 13, 20, 27 марта
|15%
|с 1 по 31 марта
|до 25% на отдельные группы товаров
|ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38)
|каждый четверг, субботу марта
|15% на отдельные группы товаров
|ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40)
|каждый вторник марта
|15% на отдельные группы товаров
|ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1)
|каждый четверг марта
|17%
|ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38)
|каждый вторник, четверг марта
|20%
|ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1)
|6, 7, 13, 20, 27 марта
|20%
|ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32)
|каждую среду, четверг марта
|15%
|ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46)
|каждую среду, четверг и субботу марта
|20%
|ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугае ва, 3/1)
|с 1 по 31 марта
|15% на отдельные группы товаров
|ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербако ва, 30)
|7, 14, 21, 28 марта
|20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
|8 марта
|30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
|ООО «Детский мир» (Логойский тракт 25/1)
|4, 5, 6 марта
|12%
|Магазины торгового центра «Столица»
| 8, 23, 24 марта
|до 50%