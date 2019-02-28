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До 50%. Какие магазины и ТЦ будут устраивать скидки и распродажи в марте

01.03.2019 07:46 — Разное | Tut.by  
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Столичные универмаги и торговые центры в марте продолжат устраивать распродажи товаров — как продовольственных, так и непродовольственных. Об этом сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY
В каких магазинах и торговых центрах в марте  искать скидки?
Магазин, ТЦ В какие дни будут скидки Размер скидки
ОАО «ЦУМ Минск» 2 марта  до 20% на непродовольственные товары, 5%на продовольственные товары
7, 9 марта 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
14, 16, 21, 23, 28, 30 марта 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
4-10 марта до 30% на женский ассортимент (Акция «Мы знаем чего хотят женщины!»)

4, 5, 6, 11, 18, 25 марта

(для держателей дисконтных карт)

 20% (акция «В ЦУМ без очередей»)
ОАО «ГУМ» с 2 по 9 марта  27% на непродовольственные товары (Акция «К 8 марта»)
14, 16, 21, 28 марта 23 % на непродовольственные товары (Акция «Щедрый день»)

19, 23, 24, 30 марта 

(для держателей дисконтных карт)

 25% в секциях непродовольственных товаров
ТКУП «Универмаг „Беларусь“» 12, 19, 26 марта 23% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
5-7 марта 30% на все товары, кроме мужского и детского ассортимента (Акция «Чего хочет женщина?»)

1-4 марта 

(для держателей дисконтных карт)

 26% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары

8-10, 14-17, 21-24, 28-31 марта

(для держателей дисконтных карт)

 25 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары
ООО «Торговый дом «На Немиге» каждую среду, субботу, воскресенье марта 23% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары
с 4 по 8 марта 26% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары
каждый четверг и пятницу марта (для держателей дисконтных карт) 27% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары
УП «Кирмаш» каждую среду, пятницу и субботу марта 23% на непродовольственные товары
  7 марта 25% на непродовольственные товары
  все понедельники марта (для держателей дисконтных карт) 26% на непродовольственные товары
ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35) 1, 4, 5, 6, 7, 15, 22, 23, 29 марта 20%
ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26) 5, 6, 13, 20, 27 марта 15%
с 1 по 31 марта до 25% на отдельные группы товаров
ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38) каждый четверг, субботу марта 15% на отдельные группы товаров
ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40) каждый вторник марта 15% на отдельные группы товаров
ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1) каждый четверг марта 17%
ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38) каждый вторник, четверг марта  20%
ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1) 6, 7, 13, 20, 27 марта  20%
ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32) каждую среду, четверг марта 15%
ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46) каждую среду, четверг и субботу марта 20%
ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугае ва, 3/1) с 1 по 31 марта 15% на отдельные группы товаров
ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербако ва, 30) 7, 14, 21, 28 марта  20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
8 марта 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
ООО «Детский мир» (Логойский тракт 25/1) 4, 5, 6 марта  12%
Магазины торгового центра «Столица»  8, 23, 24 марта  до 50%
 
Теги: Минск
 
 
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Столичные универмаги и торговые центры в марте продолжат устраивать распродажи товаров - как продовольственных, так и непродовольственных. Об этом сообщили в...
 
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